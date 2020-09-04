Отмена не предусмотрена. Министр здравоохранения рассказал, стоит ли ждать переноса местных выборов

Отмена или перенос местных выборов 2020 года пока не планируется. Об этом в интервью Фокусу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В адаптивном карантине мы не предусматривали отмену местных выборов. Сейчас очень плотно работаем с ЦИК, так как избирательный процесс предусматривает большое скопление людей", - рассказал министр. По его словам, власти пока решают, как провести местные выборы безопасно для граждан.

На вопрос Фокуса о том, что в школах тоже происходит большое скопление людей, Степанов ответил, что учащимся и учителям просто следует придерживаться разработанных правил. "Важен баланс: дети должны учиться, но этот процесс должен быть безопасным. Если какие-то школы попадут в "красную" зону, стационарное обучение в них прекратится", - заявил министр.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.