Флейтистка, оппозиционер и популярная персона: все, что известно о Марии Колесниковой

Кто такая Мария Колесникова

Мария Колесникова родилась 24 апреля 1982 года в Минске, окончила Белорусскую государственную академию музыки по специальности флейтист и дирижер. Играла на флейте в оперном театре, Национальном академическом концертном оркестре и в Президентском оркестре Республики Беларусь.

В 2007 году для обучения игре на барочной флейте переехала в Германию, училась в Высшей школе музыки в Штутгарте на факультетах старинной и современной музыки.

В 2010-х годах вела активную концертную деятельность и организовывала международные культурные проекты в Германии и Беларуси. В 2017 году выступила в качестве одного из создателей творческого объединения Artemp.

...А в 2020 стала главой штаба белорусского банкира Виктора Бабарико, планировавшего идти в президенты Беларуси на выборах 9 августа 2020 года. В июне 2020 года Бабарико задержали (возбуждено уголовное дело статьям "Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере" и "Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере", сам Бабарико утверждает, что дело сфабриковано и имеет явный политический подтекст), с тех пор он остается политзаключенным.

Колесникова рассказывала, что познакомилась с Виктором Бабарико в 2017 году, уже на следующих год встретилась с ним снова, когда в рамках культурного проекта организовала приезд в Беларусь нескольких немецких художников.

"Мы делали вместе перформансы, образовательные проекты, круглые столы. Это был абсолютно волонтерский проект с нашей стороны, мы делали это сами как международный обмен. Вот там мы с Виктором Бабарико познакомились", – рассказывала Колесникова. Она отметила, что с известным банкиром ее объединяют "многие жизненные ценности". Она также отметила, что стала лицом кампании вынужденно – из-за ареста Бабарико, хотя в его штабе "рассматривали разные варианты событий, и в одном из них было то, что я должна была в какой-то момент выйти на арену, если так можно сказать".

16 июля главы штабов Виктора Бабарико (Мария Колесникова), Валерия Цепкало (Вероника Цепкало) и Светланы Тихановской заявили об объединении. Три женщины объединили усилия своих штабов и возглавили кампанию в поддержку Тихановской перед выборами, так как Цепкало и Бабарико не были зарегистрированы как кандидаты.

С момента начала акций протеста Колесникова принимает активное участие в многочисленных митингах в Беларуси.

18 августа вошла в основной состав Координационного совета, а 19 августа была избрана в его президиум. Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса или Координационный совет белорусской оппозиции. Как поясняют учредители, это негосударственный представительный орган белорусской оппозиции, созданный с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь.

Основной состав Координационного совета должны составлять 70 человек, остальные входят в расширенный состав. Все члены данного совета, согласно регламенту, на момент заседаний должны находиться на территории Белоруссии и быть ее гражданами. 19 августа Координационный совет выбрал из своего состава президиум в количестве 7 человек, в который вошли: Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко

31 августа Колесникова объявила о создании политической партии "Вместе". Причем заявление она сделала на русском языке, за что ее раскритиковали в комментариях. "Мы объявляем о создании политической партии "Вместе". Помните, что за последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе – победим!", – написала Колесникова в Instagram.

"Раскол" между дамами

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова на митинге

А вскоре начали появляться слухи о расколе между Колесниковой, Цепкало и Тихановской.

Случилось это 4 сентября, после того, как Тихановская в своем Telegram-канале заявила, что категорически не согласна с двумя утверждениями, исходящими из штаба свежесозданной партии "Вперед". Хотя создание самой партии одобряет и считает инициативу Виктора Бабарико "позитивной и признаком стремления к демократии".

"Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество – от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей", – отметила Тихановская и добавила, что второе утверждение штаба Бабарико, читай, его самого и Колесниковой, которое ей не понравилось, касается конституционной реформы.

"Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки… Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению Конституционной реформы. Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", – резюмировала Тихановская.

Слухи о расколе становились все настойчивей, но Колесникова, Цепкало и Тихановская опровергли их во время онлайн-интервью 5 сентября. В частности, Тихановская заявила, что она по-прежнему активно взаимодействует с Координационным советом оппозиции.

"Я не знаю, вообще, откуда пошло такое мнение, что мы разделились, что мы больше не вместе. Мы вместе, у нас есть цель, она не изменилась с предвыборной кампании, и мы все вместе к ней идем", – сказала Тихановская и поблагодарила Колесникову за то что она все еще остается в Минске.

"Мы общаемся практически каждый день, мы координируем наши действия. Я так понимаю, что мнение о разладе пошло после того, как штаб Виктора Бабарико решил создать партию. Для нас это было немного неожиданно, но оно все равно не противоречит нашей цели. Мы будем идти параллельно", – сказала Тихановская.

Лицо протестного движения в Беларуси

Из троицы Цепкало, Тихановской и Колесниковой последняя остается самой узнаваемой фигурой белорусского протестного движения из тех, что остались в стране. Напомним, 24 июля экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. По словам Цепкало, его предупредили друзья в правоохранительных органах о том, что дана команда о его аресте. 9 августа стало известно, что Вероника Цепкало тоже покинула Беларусь. По последним данным она находилась в Украине

Тихановская уехала еще 11 августа в Литву, где находились ее дети.

Так что именно Колесникова участвовала во многих мирных акциях протеста весь последний месяц.

Она вошла в состав президиума Координационного совета белорусской оппозиции и остается представителем объединенного штаба Тихановской.

Ровно месяц назад, 8 августа, Марию Колесникову уже задерживали. Накануне выборов президента на выходе из штаба ее силой усадили в автобус МВД и отвезли в Центральное РУВД Минска. Спустя короткое время ее отпустили и сказали, что "перепутали с другим человеком". Чем закончится задержание 8 сентября, судить рано. Однако можно с уверенностью заявить, что флейтистка Колесникова, которая постоянно выступает на митингах, сделала жест "сердечко" уже неким фирменным знаком и раздает интервью западным СМИ, на данный момент является важной персоной на политической арене Беларуси, которая явно перетягивает внимание с Тихановской и Цепкало на себя и себе на пользу.

Адвокат и член президиума Координационного совета Максим Знак назвал все, что произошло на границе Беларуси и Украины "перформансом" и обвинил власти Беларуси в том, что их версия произошедшего на границе выглядит совершенно неправдоподобно.

Максим Знак, Мария Колесникова, Иван Кравцов, Антон Родненков. Фото: пресс-служба Бабарико

"Представьте, три человека в БМВ-единичке проходят паспортный и таможенный контроль – ура, свобода. Потом они едут и их хотят остановить, но они срываются с места, выбрасывают Машу из машины, потом где-то бросают машину вместе с записанным на телефон обращением и убегают в предрассветную темень. Все выглядит вполне правдоподобно? Давайте по порядку. В БМВ-единичке надо разместить три человека. Какая вероятность того, что на заднем сиденье окажутся двое? Ок, допустим сели вдвоем, так удобнее. И вот сзади сидит Мария Колесникова (на фото) и Антон Родненков (на фото справа). Два вопроса: ЗАЧЕМ он будет выталкивать Машу из машины (ведь БМВ – это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и как он сможет это сделать? Дальше вопросы только множатся. Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец, почему геолокация этого телефона (равно как и Машиного) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск?", – написал Знак. И выразил уверенность, что Колесникову скоро отпустят.

"Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время – ведь вчера ее, получается, не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость", – резюмировал Знак.

Дело о похищении и задержании

Утром 8 сентября члены координационного совета Беларуси Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова пытались пересечь границу Украины и Беларуси. Ивану и Антону это удалось, Мария была задержана пограничниками.

Чуть ранее появилось видеообращение Ивана Кравцова, которое якобы было обнаружено на мобильнике одного из покинувших страну. На видео Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть территорию Беларуси и сейчас вместе с Марией Колесниковой будет пересекать границу. Кравцов снят ночью, на фоне деревьев.

Позже официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил подробности задержания. По его словам, Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль в начале пятого утра. После оформления транспортное средство (автомобиль BMW) Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска.

При появлении военнослужащего органов пограничной службы авто резко ускорилось – как отмечают в Госпогранкомитете, даже создало угрозу жизни. А затем покинуло территорию Беларуси.

"При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я", – заявил Бычковский.

Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.

В свою очередь член президиума Координационного совета Максим Знак утверждает, что Мария Колесникова не планировала уезжать из Беларуси ни при каких обстоятельствах.

"Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", – сообщил Знак.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко уже сообщил, что Колесникова на украинские пункты пропуска не прибывала.

"В украинские пункты пропуска прибыли двое граждан Беларуси – Кравцов и Родненков. Колесникова в украинские пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала", – заявил Демченко. По его словам, Кравцов и Родненков проходят все необходимые процедуры для пересечения украинской границы.

Замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что членов КС Беларуси насильно выдворили из страны. При этом Мария Колесникова отказалась покидать родину и порвала свой паспорт. Поэтому ее не смогли пропустить пограничники.

Напомним, накануне, 7 сентября, появилась информация о том, что Мария Колесникова была похищена в центре Минска. Свидетельница происшествия рассказала, это произошло возле Национального художественного музея. Неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск. Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

Светлана Тихановская прокомментировала возможное похищение Колесниковой:"В очередной раз режим показывает, что действует только путем запугивания. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова – это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов".