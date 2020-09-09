Актер до мозга костей. Что Андрей Богдан рассказал о Зеленском в интервью Гордону

Андрей Богдан занимал пост главы Офиса президента Владимира Зеленского, также работал юристом Игоря Коломойского. И наконец дал подробное и откровенное интервью Дмитрию Гордону. В котором говорил про президентов, премьер-министров, патриотизм и депутатов.

Про Зеленского

Познакомился в офисе одного бизнесмена. Добрый, открытый, честный, очень харизматичный, притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это… ну твой сын. Что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона

Надо понимать, что он суперпрофессиональный актер. Суперпрофессиональный! Он может включать свою харизматичность даже с людьми, которые ему неприятны. Это очень сильная сторона Владимира Зеленского. И я хочу тебе сказать, что он умеет этой стороной пользоваться.

Про Тищенко

Самое больше влияние на Зеленского имеет Тищенко. Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента. Тищенко достаточно умный парень. Он во всех эфирах. Они выставляют туда самого умного.

Про победу Зеленского

После победы Зеленского мне стало страшно. Я работал при троих президентах, и я знаю, что это такое.

Про Порошенко и боязнь

Провокаций боялись. Я знаю Петра Алексеевича, он удочки забрасывал, чтоб попугать.

- Дебатов на стадионе боялся?

- Боялся.

Про посадку Порошенко

Это надо расследовать. Пока ты не исследуешь дело, ты не будешь знать доказательную базу. У меня есть к нему личные, но, если бы это сделал, это было бы идеально вылизанное, доказанное, каждое слово бы имело бы бумажечку, каждое бы событие было бы высвечено со многих ракурсов. Это было бы идеальное дело, если бы я взялся.

О Порошенко

Встречались в штабе Ющенко во время первого Майдана. Он очень умный, опытный, он бизнесмен. Но он абсолютное зло. Это человек, который дискредитирует движение страны в Европу.

Он делает так, что у него нет конкурентов: подкупает, запугивает, дискредитирует.

У него такой рейтинг, потому что у него нет конкурентов.

Про Вакарчука

Слава – хороший парень, но вообще не политик.

Ему надо было другую риторику сделать, но то что он говорил, во-первых, никто не понимал, что он хочет сказать, во-вторых, очень сильно пересекалось с электоральным полем Порошенко.

Про президентские и парламентские выборы

Эти выборы делал народ. Я крупную сумму вытянул и положил. Многие люди так делали. К нам приходили, давали бигборды бесплатно.

Это очень интересная история, потому что мы тесной компанией сидели до... буквально за день до проведения выборов. И прогнозы были абсолютно разные. Я был самый оптимистичный, говорил, что 180 мандатов получим. Было 100, 120, 150, самый оптимист был я – 180. И вот когда утром проснулись, и я увидел табло… Я это называю "единственный раз в жизни экстаз несексуального характера".



"Это... я не знаю таких историй в мире. Когда такое число, такое монобольшинство, такой процент получен абсолютно демократичным путем. Где ни на секунду никаких не было влияний, вливаний денег, админресурса – ничего такого не было. И результат просто сногсшибательный

Про патриотизм

Я не крайний националист, но я точно проукраинский и я точно за евроатлантическое направление и развитие нашей страны

Про Януковича

Януковича я видел один раз и то он требовал меня уволить.

Янукович первые два года, вся эта команда, активно шли в Европейский союз. Они слаженно работали, не было огромной коррупции. А потом, это мое личное мнение, Януковича погубили сыновья. И всю ту власть. У всех у них были сыновья. Эти сыновья все – бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес – они несопоставимы. Только потому, что ты – та голова, с которой гниет вся рыба.

Если ты на секундочку допускаешь неправильные правила игры, ведь на тебя смотрят, как на вершину, как только ты дал сигнал, что можно, что я себе позволяю, то все…

Про Азарова

Я считаю, да, что он был одним из лучших премьеров. Я не хочу... Пока не дело говорить о Майдане, да? Это, наверное, история оценит. Но я вам хочу сказать, что Микола Янович останавливал очень много глупостей. И очень много... И если бы не Микола Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше.



Я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент (ред. Виктор Янукович) давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно.

Про правительство

Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана. Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, наиболее удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров – это было время Гройсмана. Там наблюдалось 30 с чем-то месяцев стабильного экономического роста, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, с другими государствами, с обществом. Если бы не Петро Алексеевич, результаты были бы еще лучше.



Допустим, Яценюк – очень умный человек, я к нему с большим уважением отношусь, но он пришел в тяжелое время, сразу после Майдана и после революции, во время войны. И справиться с тем, что происходило в стране, – это было очень трудно.

Про Офис президента

Кем сложнее быть? Руководителем Офиса. Это же фильтр: ты – печень, ты фильтруешь вопросы. Ты сложные вопросы, сложные проблемы – те проблемы, в которых нет хорошего решения – оставляешь на себя. Ты принимаешь решения.



Когда у нас состоялся последний разговор, мне Владимир Александрович сказал: "Слушай, на тебя все жалуются. Все ко мне приходят: депутаты, какие-то министры, какие-то люди, бизнесмены – и на тебя жалуются". Я говорю: "Так правильно. Я плохой полицейский. Я для того и существую, чтобы ты мог быть добрым". А сейчас в Офисе президента три добрых полицейских, и нет ни одного плохого, то оно не работает.

Про депутатов

Честно: сделать, собрать за два месяца такое количество народа и всех проверить... Это невозможно. Это срез общества. И там есть... Ну, это лицо общества, вот.

Даже большое стадо дураков можно менеджировать. Нужна цель. "Вот мы все идем туда". Ну, кнут и пряник. Те, кто идет хорошо, получают пряник. Те, кто идет плохо, получают кнут. Вот я так менеджировал эту ситуацию. Я вызывал депутатов: приезжал к ним в парламент, ругался, просил, защищал, нападал. Но оно куда-то шло. И было понятно куда. А вот сейчас проблема в том, что... А какая цель? Прожить еще день? Вот что является на сегодняшний день целью? Куда мы идем?

Про фронт

У меня три года волонтерской деятельности. Мины, грады, пули… ты бежишь, дома кирпичные и видишь, как фонтанчики взрываются. Это такие ощущения – на всю жизнь.

Так ты не ощущаешь, а когда в безопасную зону уехал, там адреналин как поднимается. У тебя такое чувство страха, ты уже в безопасности, но чувство страха…