Провал задержания "вагнеровцев": Суд обязал СБУ открыть дело против Ермака за госизмену
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить против главы Офиса президента Андрея Ермака уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.
Как сообщил у себя в Facebook нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, признаки госизмены якобы обнаружили в провале операции с задержанием 33 членов ЧВК Вагнера под Минском.
"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно Ермака! Заявление подал юрист Дмитрий Штанько. Дело связано со сливом операции по вагнеровцам", – написал Арьев.
Политик опубликовал постановление Шевченковского суда с подписью следственного судьи Елены Мелешак.
Документ: Facebook / Volodymyr Ariev
"Суд постановил внести в Единый реестр досудебных расследований Украины ведомости о криминальном правонарушении и начать доcудебное расследование по заявлению Штанька Дмитрия Александровича", – указано в документе.
Теперь СБУ должно внести информацию о преступлении в ЕРДР и предоставить заявителю подтверждение внесения. Обжаловать решение Шевченковского суда можно Киевском апелляционном суде на протяжении 5-ти дней.
"Судя по тому, как органы правопорядка умеют из пальца высосать состав преступления, 114-ая должна легко зайти. И еще... я начал верить в нашу Фемиду!", – написал Штанько на своей странице в Facebook.
В своем иске, который был удовлетворен Шевченковским судом, Штанько пишет, что СБУ с 18 августа отказывается регистрировать его заявление о совершении Андреем Ермаком госизмены.
Документ: Facebook / Volodymyr Ariev
На фото заявления, которое также прилагается к публикации Арьева, Штанько пишет, что руководитель ОП Андрей Ермак, пользуясь своим положением и доступом к секретной информации "разгласил тайную информацию в пользу иностранных государств".
В частности, Штанько обвиняет Ермака в сливе информации "об операции с задержанием особ, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины".
Напомним, в пятницу, 4 сентября, Владимир Арьев выступил в пресс-центре Верховной Рады и показал документы, которые, по его словам, доказывают, что спецоперация по задержанию в Беларуси членов ЧВК Вагнера подготавливалась украинскими спецслужбами.
В июне 2020-го в СМИ появилась информация, что СБУ задержала Дмитрия Штанько, по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч долларов.