Зеленский и Меркель поговорили по телефону о Донбассе и "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе и поблагодарил Германию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижения мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", – сообщил Зеленский.

Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в нормандской формате, прежде всего соблюдения режима прекращения огня.

Меркель и Зеленский отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "Нормандской четверки".

Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.

Отметим, ранее сообщалось, что встречу советников глав государств в "нормандском формате", которая должна была состояться 28 августа, отменили из-за разногласий по итоговым документам.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомство рассчитывает, что встреча в "нормандском» формате" на уровне руководителей МИД состоится уже в сентябре.