"Перемога Пальчевського" идет на киевские выборы и выдвигает своего лидера в мэры

Кандидатом в мэры Киева от политсилы ожидаемо был выдвинут Андрей Пальчевский. "Киевляне живут и работают в городе, власть которого за последние 6 лет не построила ни одного серьезного инфраструктурного объекта. Бездействие и некомпетентность привели к фактическому транспортному коллапсу. Состояние медицины удручающее, социалка в глубоком пике, экология в загоне. И это в городе с бюджетом более 2 млрд долларов", – заявил Пальчевский.

"Мы должны создать комфортный город, где основным приоритетом является благополучие человека, а не интересы застройщиков и коррупционеров. Нужно установить жесткий контроль за качеством услуг, предоставляемым населению. Задача местной власти – защитить граждан от коммунальной и энергетической мафии", - считает он.

Напомним, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.