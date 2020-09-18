Украина не будет вносить в Конституцию вопрос об особом статусе Донбасса, – Резников

Первый замглавы украинской стороны в ТКГ Алексей Резников заявил, что Украина не будет вводить в конституцию особый статус Донбасса. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.

По его словам, во время саммита в Нормандском формате в Париже об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент... дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, это исключено. Также президент неоднократно говорил, что минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", – сказал Резников.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что не собирается вносить изменения в Конституцию по требованию РФ. "Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", – сказал Зеленский.