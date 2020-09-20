"Озлобленное против России стадо". Азаров боится, что Беларусь может стать похожей на Украину

Беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Беларусь может повторить судьбу Украины, став "озлобленным против России" государством. Об этом Азаров рассказал в интервью Комсомольской правде.

По словам Азарова, сейчас белорусов активно кормят историями о светлом европейском будущем.

"Латушко (экс-министр культуры Белоруссии, член протестного Координационного совета, уехавший в Польшу, - ред.) беспрерывно выступает, что зря взяли кредит в России, это обуза. А вот кредиты от Европы – это надежнее, это реформы, это богатая европейская жизнь. Латушко в своей жизни ни одной копейки не выпросил у Евросоюза. А если начнет реально этим заниматься, то увидит, что Украина за все годы самый большой кредит получила - в 1,1 миллиарда евро. И то двумя частями, на унизительных условиях с точки зрения суверенитета", – убежден Азаров.

Он также отметил, что наблюдательный совет в таких украинских госкомпаниях, как Нафтогаз и Энергоатом, "должен состоять на 70% из иностранцев, и находиться за пределами страны". По мнению Азарова, судей в стране также выбирает комиссия, состоящая исключительно из иностранцев.

"Так что, если Латушко попробует для Белоруссии что-то выпросить, то ему никто 3-4 миллиарда, о которых он говорит, не даст", – говорит беглый экс-премьер.

Он считает, что смена режима в Беларуси приведет к тем же последствиям, что и в Украине. Среди них Азаров перечисляет выросшую стоимость коммунальных услуг, которые "выше, чем в Европе". Также падение "реального уровня зарплат".

"Цены выросли. Сейчас продукты стоят дороже, чем в Польше. Средняя пенсия - 120 долларов, из которых 60% - уходит на коммунальные услуги. Украина превратилась в импортера продуктов! Благодатная земля, климат, а мы импортируем продукты. Вывозим кукурузу, зерно, подсолнечник, все остальное завозим", – отмечает Азаров.

Он подытожил, что Беларусь, как и Украина может озлобиться против России и винит в этом пропаганду.

"Превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой» революции прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат что Россия – агрессор и варвар. Если бы не Россия, жили бы как в Швейцарии. Это тотальная пропаганда, которая исключает другие мнения. То же самое ждет Белоруссию", – подытожил беглый экс-премьер.

Отметим, 16 сентября Александр Лукашенко вспомнил о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси, назвав ее "форпостом политических провокаций", и заявил о внешних агрессорах. До этого, 3 сентября, Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси.