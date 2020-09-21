С чехлами от помповых ружей и под наблюдением Нацкорпуса. В Одессе началась подготовка к съезду ОПЗЖ

В понедельник, 21 сентября, в Одессе проходит подготовка к съезду общественной организации "Патриоты - За жизнь".

Об этом сообщается на сайте Национального корпуса.

"В Одессе возле спа-отеля Grand Marine в Совиньоне проходит съезд титушек ОПЗЖ. Они с чехлами от помповых ружей заходят в отель", – говорится в сообщении.

Съезд ОПЗЖ в Одессе

И действительно, на фото видно, как участники съезда заходят в отель с чехлами от помповых ружей наперевес, в которых видно наличие содержимого.

Отметим, ранее о том, что во время съезда, вероятно, "не обойдется без провокаций" заявлял накануне в Facebook народный депутат VIII созыва, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий.

"Если так случится - это будет на совести спецслужб и МВД, которые сегодня никак не реагируют на силовые отряды сепаратистов в нашей стране", – отметил Билецкий.

Напомним, во время конференции Киевской городской организации "Слуги народа" , которая проходила на территории Киевского национального университета имени Тараса Шевченк в воскресенье, 20 сентября, президент Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Киева Ирину Верещук.