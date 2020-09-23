Кандидат на главу Гостомельской ОТГ от "Слуги народа" заявил о появлении параллельного списка на местные выборы

Кандидат на главу Гостомельской ОТГ от "Слуги народа" Сергей Возный заявил, что паралельно с утвержденным списком канидатов в депутаты ОТГ появился другой.

Об этом кандидаты в ОТГ сообщили в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Киевского областного отделения политической партии "Слуга народа" Александру Дубинскому.

"Мы, команда кандидатов в депутаты Гостомельской ОТГ от политической партии "Слуга народа", выкладываем публично список кандидатов в совет Гостомельской ОТГ, утвержденный на конференции, которая состоялась 18 сентября 2020 под председательством Александра Дубинского", – сказано в обращении.

По информации кандидатов, появился параллельный список во главе с Юрием Марчуком, в состав которого входят Евгений Штутман, Наталья Сапоненко, Елена Захарчишина и другие.

"Подчеркиваем, что нашей командой проводилось полноценное предвыборное сотрудничество с районным и областным штабом, проведены все организационные мероприятия для подготовки к избирательной гонке в совет Гостомельской ОТГ от ПП "Слуга народа", а именно: обучение кандидатов в депутаты, обучение членов территориальной избирательной комиссии, размещено большое количество агитационных материалов по Гостомельской ОТГ и многое другое, что подтверждают фотографии и скриншоты", – сказано в заявлении.

Кандидаты в ОТГ считают, что соратники из областного штаба партии действуют за спиной Александра Дубинского, и просят вмешаться в ситуацию и не порочить команду президента Владимира Зеленского.

"Всех, кто так же, как и наша команда, пострадал от таких "схематозов" и кулуарных "договорняков", просим участвовать в нашей кампании за справедливость", – говорят в заявлении кандидаты.