Большие Деньги. Что стоит на кону местных выборов

Во время местных выборов — 2015, когда реформа децентрализации только стартовала, самыми лакомыми считались областные центры. Там были ресурсы, полномочия, перспективы. Благодаря этому появлялся смысл бороться за депутатские мандаты и кресла мэров, чего не скажешь о маленьких городах и уж тем более — о поселках и селах, где желающих участвовать в выборах практически не было. Спустя пять лет в результате объединения территориальных громад (ОТГ) местные бюджеты увеличились местами в 10 раз. Солидные деньги появились не только в ключевых городах страны, но и в ОТГ с населением в несколько тысяч человек. Местные выборы обрели новый смысл.

Богатые громады

В 2018 году Геннадий Зубко, тогдашний вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ, хвастался, что благодаря децентрализации местные доходы выросли с 67 млрд грн до 231 млрд грн. В 2019-м — до 267 млрд грн. По словам Анатолия Ткачука, директора по науке и развитию Института гражданского общества и одного из авторов децентрализации, разрастание местных бюджетов мотивирует граждан к участию в выборах. Дескать, еще пять лет назад желающих идти в районные, поселковые и сельские советы было мало. Особенно там, где казна не превышала 600–700 тыс. грн в год. В то время, по словам Юрия Ганущака, эксперта по вопросам децентрализации, бюджетных денег хватало разве что на зарплаты бюджетникам.

У потребителей появится доступ к серьезным финансам, которые дадут возможность вырасти до общенационального уровня

Теперь же, к примеру, одна из самых больших ОТГ в Николаевской области — Баштанская — к 2020 году увеличила свой бюджет почти в 15 раз. По информации портала "Децентрализация", два года подряд она возглавляла рейтинг бюджетной прозрачности. А началось все в 2016-м, когда вокруг небольшого города Баштанка объединились 25 сел и поселков, большинство из которых ранее были дотационными. Глава ОТГ Иван Рубский утверждает, что благодаря децентрализации они ежегодно привлекают 50 млн грн инвестиций, научились участвовать в международных конкурсах и получать гранты. Четыре года назад бюджет одной Баштанки был 17 млн грн, в 2020-м у ОТГ — 245 млн грн.

Другой успешный проект децентрализации — Степанецкая ОТГ в Черкасской области. Громада объединяет около 5 тыс. жителей. По словам ее головы Александра Яременко, до слияния бюджет 17 сел был 9,5 млн грн. В 2018-м смета увеличилась до 55 млн грн, а с субвенциями — до 85 млн грн. Бюджет пополняется налогами предпринимателей, в основном аграриев. Также несколько лет назад громада купила спецтехнику и открыла коммунальное предприятие по изготовлению топливных брикетов для школ, детских садов и амбулаторий. В результате местные жители получили работу, а громада сэкономила на отопительном сезоне.

Портал "Децентрализация" сообщает, что Троицкая громада в Днепропетровской области с населением 3 тыс. человек два года назад заняла первое место в рейтинге самых богатых общин с населением до 5 тыс. Доход на одного жителя в 2018-м был 18 тыс. грн, в 2019-м — 18,5 тыс. грн.

Казна большого города

Больше всего денег по-прежнему в областных центрах, поскольку там сконцентрированы основные человеческие и экономические ресурсы, выше стоимость земли. "Годовой бюджет Днепра в 2010-м был около 2 млрд грн, теперь бюджет города увеличился более чем в семь раз. В прошлом году — порядка 15 млрд грн. В расчете на одного горожанина это был, пожалуй, самый богатый город Украины", — говорит Фокусу Андрей Золотарев, политолог. 9 млрд грн из этой суммы — налоги, которые благодаря децентрализации идут в местный бюджет. Пять лет назад их было 4 млрд грн.

Местные ­доходы. Выросли с 67 млрд грн в 2015 году до 264 млрд грн в 2019-м (фото: Getty Images)

Такой рост поступлений — искушение для власти. Одной из громких историй, связанных с тем, что руководство Днепра якобы неэффективно распоряжается бюджетом, а то и вовсе обогащается за счет налогоплательщиков, стал ремонт Центрального моста. Прошлым летом президент Владимир Зеленский и городской голова Днепра Борис Филатов даже заключили пари: если мост, который к тому моменту ремонтировали уже три года, не откроют к сентябрю, то Филатов уйдет в отставку. В итоге мэр выиграл, открыв мост на неделю раньше оговоренного срока. Однако на этом история не закончилась: прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту возможного присвоения около 30 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт моста. Среди подозреваемых — семь человек. "Если кто-то виноват, то ответит по закону, — комментировал Филатов. — А если это политический заказ нечистоплотных олигархов, то это тоже станет ясно". Дело дошло до суда, но в августе ­2020-го все обвинения в отношении его фигурантов сняли.

Увеличились бюджеты и других крупных городов. Официальный сайт Одесского горсовета сообщает, что в 2015 году собственные доходы города составляли 4,5 млрд грн. В 2019-м — 11 млрд грн.

А бюджет Харькова за тот же период вырос с 8 млрд грн до 11 млрд грн. Правда, Харьковский антикоррупционный центр регулярно сообщает о неэффективном использовании этих средств, например, о покупке местной властью "золотых" уличных скамеек по 19 тыс. грн или о телевизорах по 85 тыс. грн для одного из коммунальных предприятий.

Борьба начинается

Из-за бурных денежных потоков местные политики бросили все силы на избирательную кампанию. "Весомость депутатских мандатов в этих советах и должностей городских голов выросла, — комментирует Фокусу Петр Олещук, политолог. — У победителей появится доступ к серьезным финансовым ресурсам, которые в том числе дадут возможность им масштабироваться до общенационального уровня".

По словам политтехнолога Сергея Гайдая, одной из задач децентрализации, которую запускала команда пятого президента Петра Порошенко, была попытка центральной власти заручиться поддержкой региональных элит на президентских выборах — 2019. Но не сложилось. Гайдай уверен, что провернуть это не выйдет и у команды Владимира Зеленского, нынешнего главы государства. Достаточно вспомнить конфликт президента с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко. Последний, уловив волну народного недовольства карантинными ограничениями, выступил борцом за права горожан и получил узнаваемость по всей стране. По мнению Гайдая, местные выборы станут победой региональной власти над центральной, что приведет к борьбе за масштабную реформу местного самоуправления. Именно она будет одной из ключевых тем следующих парламентских выборов.

Годовой бюджет Днепра увеличился в семь раз: в 2010-м он был 2 млрд грн, в 2019-м — 15 млрд грн

Более того, благодаря местным выборам в большую политику намерены вернуться те, кто утратил позиции с приходом к власти "Слуги народа". По этой причине президент Зеленский потребовал от своих народных депутатов максимально тщательно готовить представителей партии к выборам на местах: "Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность".

Тем не менее политолог Владимир Фесенко уверен, что в большинстве средних и крупных городов у топовых всеукраинских партий своих мэров не будет. Соответственно, не будет у них и легкого доступа к местным бюджетам. "Большинство мэров, а теперь и главы ОТГ политически самостоятельны. Ни в одном совете не будет монобольшинства партии власти, придется создавать коалиции. "Слуге народа" придется работать в тандеме с партиями местных элит", — считает Фесенко.

Несмотря на то что за пределами своих регионов большинство местных политических проектов ни на что не претендуют, их высокие результаты на предстоящих выборах 25 октября — хорошая стартовая площадка для будущей политической игры в масштабе всей страны. Это особенно важно в условиях запроса общества на новые лица в политике. И хотя после прошлогодних парламентских выборов их стало значительно больше, эта квота до сих пор не заполнена.

На что живут: доходы мэров крупнейших городов Украины

Виталий Кличко / Киев

(Фото: Getty Images)

1 млн грн

318 тыс. грн — зарплата

— зарплата 697 тыс. грн — доход от управления денежными средствами в Deutsche Bank

— доход от управления денежными средствами в Deutsche Bank 1614 грн — подарок в неденежной форме

— подарок в неденежной форме 2 тыс. грн — дополнительные блага от Национального олимпийского комитета Украины

Геннадий Кернес / Харьков

20 млн грн

1,1 млн грн — зарплата

— зарплата 19 млн грн — дивиденды от ООО "Компания по управлению активами "Финекс-Капитал"

— дивиденды от ООО "Компания по управлению активами "Финекс-Капитал" 9 тыс. грн — проценты от депозитов в Скай Банке и Универсал Банке

Борис Филатов / Днепр

1,7 млн грн

560 тыс. грн — зарплата

— зарплата 1,13 млн грн — от сдачи имущества в аренду

— от сдачи имущества в аренду 2 млн грн заработала жена мэра Марина Филатова

Геннадий Труханов / Одесса

0,74 млн грн

224 тыс. грн — зарплата

— зарплата 515 тыс. грн городской голова получил от сдачи в аренду имущества

доход мамы, Марии Трухановой:

24 тыс. грн — пенсия

— пенсия 9,5 тыс. грн — от аренды имущества

— от аренды имущества 1,5 млн грн — купонный доход по ценным бумагам ПриватБанка

Андрей Садовый / Львов

1,4 млн грн

1,4 млн грн — зарплата

Остальные доходы семьи записаны на жену Катерину Кит-Садову — 7 млн грн:

2,4 млн грн — заработная плата в медиахолдинге "ТРК Люкс"

— заработная плата в медиахолдинге "ТРК Люкс" 4,7 млн грн — дивиденды от деятельности компании

Юрий Вилкул / Кривой Рог

(Фото: УНИАН)

1,4 млн грн

979 тыс. грн — зарплата

— зарплата 125 тыс. грн — пенсия

— пенсия 288 тыс. грн — проценты по банковским депозитам

Доход супруги: