Партия "Слуга народа" до сих пор не подала финансовые отчеты за I и II кварталы

По состоянию на 9 октября на сайте НАПК не опубликованы финансовые отчеты партии "Слуга народа" за І (январь-март) и II (апрель-июнь) кварталы 2020 года, сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины" на своей странице в Facebook. При этом на сайте НАПК доступны отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 68% украинских партий за I квартал и 46% - за II квартал.

В "Комитете избирателей Украины" сообщают, что такая ситуация стала возможной из-за пандемии коронавируса. В апреле ВРУ внесла поправки в Закон "О политических партиях Украины", чем разрешила партиям не подавать финотчеты до окончания карантина.

"Коронавирус не стал препятствием для почти 70% партий, подавших финансовые отчеты. Также отчет подали все парламентские партии, кроме "Слуг народа". Сложно найти объективные причины, которые делают невозможной подачу финансовых отчетов. При этом желательно, чтобы информация о партийных финансах появилась до дня голосования на местных выборах, а не через несколько месяцев после них", - рассказывает заявляет глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.

В общественной организации считают, что подобное оттягивание подачи отчета свидетельствует о финансовой непрозрачности в деятельности партии.

В конце сентября в НАПК сообщили, что последний день подачи партийных отчетов за I, II и III кварталы - это 10 декабря 2020 года.

Все украинские партии обязаны подавать в НАПК ежеквартальные финансовые отчеты с 2016 года, когда была запущена реформа политических финансов. По замыслу инициаторов этих изменений граждане должны были получить инструмент, благодаря которому могли бы отслеживать кто и в каких объемах финансирует партии в стране.

Напомним, в конце прошлого года НАПК нашло 58 нарушений в финотчетах партий.