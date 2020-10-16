Резников сказал, что будет с украинцами, получившими паспорта РФ, после деоккупации Донбасса

Украинцы, которые ассоциируют себя с российской ментальностью и имеют гражданство России, живя сейчас на оккупированном Донбассе, будут иметь право после деоккупации оставаться на этих территориях в статусе иностранцев.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью каналу N1, передает УНН.

По его словам, украинцы на оккупированном Донбассе с паспортом РФ будут иметь право свободного выбора после деоккупации.

"Если они хотят оставаться жить (там) дальше, тогда они будут иметь статус иностранца, проживающего в Украине, или они захотят переехать – абсолютно свободно, как поступила Хорватия, которая дала возможность принимать решения людям свободно и защищает права национальных меньшинств. Аналогичный подход мы используем в Украине", – заявил вице-премьер.

В то же время, по его словам, внутренне перемещенные лица так же будут иметь право вернуться обратно.

Кроме того, Резников ранее заявлял, что жители Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, – жертвы, поэтому у Украины нет к ним претензий.

Ранее в разведке сообщили, что в июле Россия возобновила организованные поездки жителей ОРДЛО в Ростовскую область с целью получения паспортов РФ.