Наводчики российских ракет. Как граждане Украины помогают врагу наносить ракетные удары

Суды все чаще выносят приговоры по уголовным делам о содействии стране-агрессору в нанесении ракетных ударов по территории Украины. От 5 лет тюрьмы можно получить даже за непреднамеренные действия, которые помогли врагу. Фокус рассказывает о самых громких делах, фигуранты которых уже получили свое наказание.

Ночью 3 мая Россия устроила массированный обстрел: взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Черкассах и Запорожье. А на рассвете 28 апреля нанесла очередной ракетный удар по Украине. В результате запуска крылатых ракет разрушена многоэтажка в Умани — погибли 23 человека, среди которых пятеро детей.

Ракета, которой россияне попали в дом, — стратегическая крылатая ракета класса "воздух — земля" Х-101. Эксперты называют ее "условно высокоточной" и сомневаются, что приоритетной целью было именно здание. Выпущенные вместе с ней и сбитые украинским ПВО единицы могли быть направлены на другие объекты в Умани. Какие сейчас говорить не приходится из соображений безопасности. Однако местные жители уверены, что Умань стала целью не только, потому что Россия как государство-террорист пытается запугать гражданских, но и потому, что кому-то показалось, будто в городке могут быть важные объекты, которые существовали здесь еще несколько десятков лет назад.

"Я уверена, кто-то на них навел", — говорит одна из местных жительниц.

28 апреля РФ попала высокоточной ракетой Х-101 в жилой дом. Фото: Facebook

Сейчас в Украине правоохранительные органы расследуют десятки, а тот и несколько дел о наводничестве.

К примеру, в начале 2023 года СБУ сообщила о задержании на Львовщине инженера одного из государственных предприятий, подозреваемого в наводке вражеских ракет на стратегические предприятия Украины. По версии службы его завербовали представители российских спецслужб в начале полномасштабного вторжения. Сначала он, прикрываясь командировкой, ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" в РФ. Потом он уехал во Львов, где и был задержан. Правоохранителям стало известно, что инженера интересовали объекты критической инфраструктуры, ему предстояло переправить врагу информацию в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности. Именно такая информация, говорят следователи, необходима РФ для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.

Враг перешел от тактики нанесения меток к поиску агентов, собирающих необходимую информацию для ракетного удара Фото: facebook

О подобных задержаниях СБУ заявляет почти ежемесячно. Они проходят в разных регионах Украины. Как правило, вероятным наводчикам СБУ сообщает о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Если действия были направлены не на гражданские объекты, а на базирование сил обороны, тогда подозрение объявляется еще и по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах).

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"В большинстве случаев дела базируются на доказательствах того, что определенные лица передают информацию работникам Федеральной службы безопасности — ФСБ", — говорит Фокусу эксперт Медийной инициативы по правам человека Артур Прихно. Он смотрит за судебными процессами, связанными с вооруженной злостью РФ. Говорит, что сейчас в фокусе его внимания более шестидесяти дел в судах, но слушается их больше.

"Содержание многих идентично: обвинение утверждает, что лица, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, пишут гражданам Украины в Телеграмме, дают определенные задачи: сходить посмотреть, где размещаются украинские войска, объекты, проверить, был ли обстрел эффективным. Во многих делах обвиняемые полностью признают свою вину и идут на соглашение со следствием, что является смягчающим обстоятельством. Но приговоры все равно связаны с реальным сроком заключения", — рассказывает Прихно.

Он упоминает несколько таких дел.

Например, жительница Краматорска Татьяна Захарченко передавала россиянам информацию о расположении войск — несколько общежитий, где размещались украинские военные, школу и больницу. Обвинение в суде заявило, что через Телеграмм она посылала скриншоты карт с пометками местоположения целей, а также краткое описание о том, кто там находится. В суде женщина признала, что действительно общалась с другом, который уехал из Украины и живет в России, но для чего ему эта информация была необходима, она не знала. Захарченко признала вину, ее приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. При чем были последствия такой деятельности женщины из Краматорска — в приговоре не указано.

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В Киеве слушалось другое дело о наводничестве — жительницы Киева Кристины Берестецкой, "активистки и волонтерки" организации "Созидательное общество", а по факту — секты. Как установил суд, она разведывала информацию о расположении украинских военных и объектах критической инфраструктуры. По делу несколько эпизодов. В частности, Берестецкая собирала информацию об энергетических объектах и базах сил территориальной обороны, передавала через Телеграмм человеку, который с ней связался с Россией. Как утверждает женщина — раньше это лицо ей не было известно. Но следствию удалось установить личность, ее имя в приговоре зашифровано. Обвиняемая признала свою вину, которую прокуроры доказывали в суде скриншотами из гуглкарт. Приговорили Берестецкую к 8 годам. Приговор, правда, еще не вступил в законную силу, дело в апелляции.

Самым известным делом о наводничестве Артур Прихно называет дело прокурора, бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа. Ему инкриминируют государственную измену. Герман обвиняется в наведении на объект, где находились украинские военные. В результате ракетного удара по Николаеву тогда погибли десятки человек. Защита Германа подчеркивает, что его обвиняют не в том, что он наводил, а в том, что передавал персональные данные погибших так называемому блогеру из России Юрию Подоляке. Подоляка родом из Сумщины, но живет в РФ и является фигурантом уголовного дела в Украине. Что касается Германа, то он находится под арестом, дело передано в суд — ожидается рассмотрение по существу. Но на судебные заседания уже приходят семьи погибших военных с портретами, требуя справедливого наказания.

Какова ответственность за наводничество и содействие врагу

Адвокат, управляющий партнер в АО "Амбрела" Андрей Яковлев просмотрел приговоры первых инстанций по случаям из Краматорска и Киева.

"В случае так называемой волонтерки четко говорится, что применяется и ч.2 114-2, и ч.3 ст. 114-2, поскольку речь идет о непосредственной передаче данных представителям РФ. Что касается Краматорска, то мы видим в приговоре только ч.2 ст.114-2 Отличие в том, что один человек передавал данные конкретному лицу и понимал их назначение, другой — общался с каким-то товарищем, сообщал информацию, но не знал, куда именно она попадала. Именно поэтому женщины даже в случае признания вины получили разные сроки наказания", — объясняет юрист Фокуса.

РФ декларирует необходимость разрушения инфраструктуры или других объектов жизнедеятельности Украины, но имеет ограниченные возможности, чтобы провести разведку, произвести с ее точки зрения более эффективное поражение.

"Очевидно, для этого она использует возможности корректировки, — говорит Яковлев. — И корректировка происходит вследствие того, что представители РФ находят соглашающихся на сотрудничество людей. Это происходит по разным причинам — корыстным мотивам или мотивам поддержки вооруженной агрессии. Также Россия использует и людей, которые не осознанно идут на сотрудничество с государством-агрессором, не понимают, что определенная информация может быть использована врагом".

Верховная Рада своевременно криминализировала как неосознанное оказание помощи врагу, так и умышленное предоставление информационной помощи врагу Фото: УНИАН

В марте 2022 года Верховная Рада решила, что необходимо криминализировать как неосознанное оказание помощи врагу, так и умышленное предоставление информационной помощи. В Уголовный кодекс Украины были внесены изменения, появилась статья 114-2. "Наказание за нарушение – от 5 до 8 лет. А впоследствии и статья 111 об измене Родине была дополнена ответственность за пособничество государству-агрессору. И все для того, чтобы уменьшить фактическую помощь и содействие врагу.

По словам юристов, главная задача таких изменений заключалась в том, чтобы криминализировать распространение в открытом доступе информации, помогающей врагу.

Фактически народные депутаты решили сделать несколько ступенчатую ответственность за действия против национальной безопасности посредством информационной помощи врагу. Если речь идет об одиночных случаях, тогда скорее будет объявлено подозрение по ст. 114-2, если на "профессиональной основе" с идеологическими мотивами, тогда по ст.114 — шпионаж.

В случае, если будет иметь место умышленное деяние, совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, это уже государственная измена. Если лицо это совершает и оправдывает агрессию РФ, одобряет, тогда добавляется и другая статья – 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной злости русской Федерации против Украины, глорификация её участников).

В правоохранительных органах напоминают, что не только сознательное информирование врага о военных и инфраструктурных объектах, которые могут стать его целью, но и случайное распространение в социальных сетях и частных переписках данных, которые могут быть полезны РФ, могут стать поводом к уголовному преследованию, если попадут врагу. Адвокат Яковлев объясняет это тем, что распространение, передача врагу информации, которая помогает ему осуществить нацеливание оружия и разрушение объектов энергетической или транспортной сферы, будет считаться государственной изменой, наказуемой значительно большими сроками наказания.