Россия уйдет из ЗАЭС только из-за высокого давления на "Росатом", — эксперт

По мнению эксперта Владимира Омельченко, усилить влияние на РФ было можно, если бы ЕС и США сразу после захвата оккупантами ЗАЭС заблокировали счета и заморозили строительство всех объектов "Росатома".

Присутствия и давления Международного агентства по атомной энергии на атомной станции в Энергодаре недостаточно, должно быть усилено влияние на Россию и конкретно "Росатом" со стороны ЕС и США. Об этом в комментарии Фокусу сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, речь идет о замораживании контрактов, которые "Росатом" имеет на строительство новых объектов, поставок ядерного топлива, которое производит РФ.

"Это нужно было сделать сразу после захвата Россией ЗАЭС, 4-го марта 2022 года, — отмечает Омельченко. — Компанию "Росатом" необходимо было объявить компанией-террористом, потому что она принимала непосредственное участие".

Эксперт считает, что необходимо было заблокировать все международные счета, заморозить строительство за рубежом всех их объектов, объявить в розыск все руководство, выдвинуть им обвинения, чтобы это дело расследовали в Международном уголовном суде.

"Но этого не произошло, потому что многие в мире зависят от ядерных программ России. И прежде всего это касается обогащения ядерного топлива. Поэтому, к сожалению, коммерция и политические интересы многих стран победили необходимые действия, которые надо было предпринять. Получается, что ядерный шантаж не так сильно напугал мир, как страх остаться без коммерческой выгоды от поставок обогащенного урана", — подчеркнул Омельченко.

Представитель Центра Разумкова объяснил, что у "Росатома" есть огромные контракты на строительство атомной станции, в частности, в Турции и других странах. Кроме того, российская компания поставляла и поставляет оборудование и сопровождает эксплуатацию атомных станций в Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии (проект по строительству АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии приостановлен). Поэтому это процесс и внезапно остановить его невозможно.

В то же время эксперты отмечают, что США, европейские страны, которые имеют в эксплуатации атомные станции, в частности Германия, Франция, Великобритания, Турция, решили поэтапно отказываться от ядерного топлива России. Но предупреждает, что одновременно это сделать невозможно, как и невозможно было сразу отказаться от всего российского газа и нефти.

Напомним, ранее медиа сообщали, что российские войска окопаются и оборудуют огневые точки вокруг ЗАЭС.

Эксперты утверждают, что Россия боится потерять контроль над Запорожской АЭС во время контрнаступления ВСУ.

Больше читайте в материале Фокуса "Штурм ЗАЭС. Как освободить Энергодар и не спровоцировать крупнейшую ядерную катастрофу в Европе".