За закрытыми окнами: экс-министр Ткаченко устроил прощальную вечеринку после отставки, — СМИ

По информации журналистов, банкет проходил в центре Киева в музеи Хоменко. Среди гостей заметили народных депутатов от "Слуги Народа" Никиту Потураева и Евгению Кравчук.

Экс-министр культуры Александр Ткаченко после отставки устроил прощальную вечеринку. Об этом сообщает "Страна".

По информации СМИ, банкет проходил в центре Киева недалеко от парка Шевченко в музее Ханенко (Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко). Мероприятие началось после обеда и завершилось около 22:00, после чего гости начали разъезжаться.

Журналисты сообщают, что во время вечеринки окна музея были закрыты ролетами, а гости заходили в помещение через задний двор.

У главного входа был припаркован автомобиль Range Rover, на котором журналисты часто видели Александра Ткаченко. В машине был личный водитель бывшего министра.

Среди гостей вечеринки удалось заметить народного депутата СН Никиту Потураева, который возглавляет комитет по вопросам информационной и гуманитарной политике. А также заместителя главы фракции СН Евгению Кравчук. Она также является членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политике.

Напомним, 27 июля в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины народные депутаты поддержали отставку Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики. Этому предшествовал ряд скандалов, связанных с финансированием культурных проектов во время войны. Один из них — замена советского герба на украинский за 28 млн гривен. Другой — траты около 400 млн гривен на сериалы, которые должны были транслировать на каналах Freedom и "Дом". Например, на фильм ПГТ "Ингулец" про президента одноименного футбольного клуба Александра Поворознюка выделили 33,6 миллиона гривен.

Кроме того, экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считал, что в военное время нужно потратить свыше 500 млн гривен на строительство Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю найти замену главе Министерства культуры и информационной политики Александру Ткаченко. А на следующий день 21 июля Ткаченко подал заявление об отставке, объяснив свое решение "волной недоразумения по поводу важности культуры во время войны".