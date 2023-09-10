Снаряды в обмен на еду: Какое оружие Путин хочет получить от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын едет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств планируют принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Фокус разбирался, действительно ли Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать передачу вооружения и какое именно оружие в результате получит агрессор для войны против Украины.

Маршрут Ким Чен Ына в России: Причал 33, космодром Восточный и, возможно, Москва

По информации The New York Times, Ким Чен Ын прибудет в Россию из Пхеньяна на бронепоезде. Источники издания также не исключили возможный визит в Москву. Говорят, что северокорейский лидер планирует посетить и Причал 33 – это военно-морская база РФ во Владивостоке, где швартуются корабли Тихоокеанского флота. Также одной из потенциальных остановок Кима после Владивостока является космодром Восточный, космический стартовый центр.

Официально планы визита не подтверждены. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову 5 сентября журналисты задали вопрос, готовится ли визит северокорейского лидера в Россию, на что он ответил: "Нам нечего сказать вам по этой теме". Однако вполне вероятно, что договоренность о будущем визите была достигнута во время июльского визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян, куда он прибыл, чтобы вместе с северокорейским лидером отметить 70-летие окончания Корейской войны, по итогам которой полуостров оказался разделен на две части.

В России приезд лидера КНДР будет использован в качестве раздражителя для США Фото: РИА Новости

Какое вооружение Северная Корея может передать РФ — и на каких условиях

Среди основных целей, которые Ким Чен Ын может преследовать, отправляясь в Россию, военно-техническое сотрудничество, а также поставки гуманитарной и финансовой помощи Северной Корее, плохо развитая экономика которой серьезно пострадала после пандемии коронавируса. Из-за закрытия границ, запрета на импорт (в частности, зерна из Китая, удобрений и сельскохозяйственного оборудования) страна переживает массовый голод, передает ВВС. Нехватка рабочих рук из-за эпидемии "лихорадки" в прошлом году привела к масштабному неурожаю риса. Риск гуманитарной катастрофы побудил Ким Чен Ына разрешить регулярные полеты в две дружественные КНДР страны — Китай и Россию. Также КНДР необходимы нефтепродукты и твердая валюта.

"Любая помощь, которую Ким получит для гражданского сектора своей экономики, может высвободить ресурсы, которые можно будет потратить на его программу создания ядерного оружия", — отмечает Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, Северная Корея обладает значительными запасами боеприпасов, которые могут исчисляться миллионами единиц. Эти запасы включают артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 миллиметра, а также 122-миллиметровые ракеты, необходимые РФ. Помимо этого, Северная Корея может поставлять России запчасти к танкам, таким как Т-54 и Т-62, поскольку имеет большие запасы советской техники.

Готовность Пхеньяна передать боеприпасы, однако, вызывает сомнения. Ким Чен Ын и северокорейская элита параноидально боится внешней угрозы, причем не только со стороны США и Южной Кореи, но и Китая в том числе. Китай использует КНДР в качестве буфера от американского военного контингента, дислоцированного на территории Южной Кореи и поддерживает выживаемость режима как необходимого зла. Однако в Пхеньяне настороженно относятся к Поднебесной, помня, как во времена Холодной войны Китай планировал операцию по свержению Ким Ир Сена.

Учитывая остроту угрозы и тот факт, что Северная Корея всерьез готовится к отражению потенциального нападения со стороны вражеских государств, едва ли можно предполагать, что КНДР передаст России боеприпасы в нужном количестве, которое повлияет на ситуацию на украинском фронте. Передача оружия, однако, вполне возможна в обмен на продовольственную, гуманитарную, финансовую помощь. Тем более, что скорее всего, поставки уже осуществлялись, в частности, для ЧВК "Вагнер". Известны случаи, когда военнослужащие ВСУ находили боеприпасы северокорейского производства. Имеются в виду боеприпасы для ствольной артиллерии, для реактивных систем залпового огня — оружие, которое Северная Корея получала еще в 1960-80-е годы от Советского Союза и смогла наладить собственное производство.

Визит к Путину как способ подать сигнал США

Вполне вероятно, что Ким Чен Ын пытается использовать поездку в Россию в качестве триггера для западных стран, в первую очередь – для США. Экономика северной Кореи находится в плачевном состоянии и для того, чтобы исправить ситуацию, Пхеньяну необходимо ослабить санкционный режим. Отправляясь в Россию, встречаясь с Путиным, ведя переговоры о возможных поставках вооружения, которое может быть использовано на фронте против Украины, Ким Чен Ын пытается привлечь внимание и побудить Вашингтон к коммуникации. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Северная Корея столкнется с последствиями в случае передачи оружия России для использования в войне против Украины.

Джейк Салливан обещает: "Мы будем продолжать призывать Северную Корею выполнять обязательства и не поставлять оружие в Россию" Фото: РБК

"Мы будем продолжать призывать Северную Корею выполнять обязательства и не поставлять оружие в Россию", – заверил Салливан. Таким образом, Соединенные Штаты выражают готовность возобновить прямой диалог с северокорейским режимом. Вероятно, Ким Чен Ын будет торговаться и в обмен на отказ от поставок вооружения для России, потребует, например, ослабления санкций.

Ядерное оружие страны-изгоя

Прямой диалог с Вашингтоном важен для Северной Кореи также и в контексте легитимизации ядерного статуса. Ядерное оружие для КНДР – единственная гарантия безопасности и сохранности. Развивая количественно и качественно ядерный потенциал, КНДР таким образом пытается обезопаситься от потенциальной внешней интервенции со стороны, например, США и Южной Кореи, целью которой может стать деконструкция режима. От ядерного оружия Пхеньян отказываться не готов, но и существовать в полной изоляции на фоне глобальных кризисов с каждым годом становится все сложнее. Поэтому Пхеньян готов к поиску компромисса с США для ослабления изоляции при условии сохранения ядерного арсенала при ограниченном количественном сокращении.

Военный парад в Пхеньяне Фото: Getty Images

Конечно, поездка Ким Чен Ына в РФ важна в идеологическо-пропагандистком контексте – как инструмент влияния на северокорейскую общественность и способ продемонстрировать, что КНДР – не страна-изгой и в мире есть государства, готовые сотрудничать и разделяющие общую идеологическую базу, такую как ненависть к Западу, возглавляемому США. К тому же, это будет способствовать продвижению культа личности и будет использовано в качестве доказательства, что лидер страны – солнцеликий Ким Чен Ын – развивает дипломатические отношения во благо народа. Причем это происходит одновременно с укреплением обороноспособности государства на фоне "империалистической" угрозы.

Новая глава: крупнейший подводный флот станет атомным

8 сентября объявили о строительстве "тактической атомной подводной лодки" в рамках усилий по укреплению военно-морских сил КНДР. По данным северокорейского государственного информационного агентства KCNA, новая подводная лодка была представлена в среду на церемонии в присутствии Ким Чен Ына, заявившего, что спуск на воду подводной лодки № 841, получившей имя Героя Ким Кун Ока, знаменует "новую главу в укреплении военно-морских сил КНДР".

Северная Корея объявила о строительстве "тактической атомной подводной лодки" Фото: Getty Images Северная Корея объявила о строительстве "тактической атомной подводной лодки" Фото: Getty Images

По словам северокорейского лидера, подводная лодка станет "одним из основных подводных наступательных средств северокорейских ВМС". Ким Чен Ын заявил, что КНДР переоборудует имеющиеся у нее подводные лодки в боевые корабли, оснащенные ядерным оружием. По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, Северная Корея имеет от 64 до 86 подводных лодок, это один из крупнейших подводных флотов в мире, однако есть сомнения в его качестве и в том, действительно ли подлодки находятся в рабочем состоянии.

Какое значение встреча Путина и Ким Чен Ына будет иметь для РФ и Украины

В России приезд лидера КНДР также будет использован в качестве раздражителя для США, ведь "оружейная сделка" и потенциальный союз с одиозным северокорейским режимом не может не вызывать беспокойство в Белом доме. Функционировать эффективно, впрочем, такой союз едва ли будет способен, учитывая успешную санкционную политику западных государств против КНДР и РФ и тяжелое экономическое положение Северной Кореи.

Для Украины коммуникация между РФ и КНДР не является критической угрозой в силу сомнительных перспектив двустороннего союза – однако должна оставаться в фокусе внимания и стать мотивацией к большему вовлечению в региональную повестку Корейского полуострова. В частности, необходимо поддерживать усилия Южной Кореи по сдерживаю Пхеньяна дипломатическими методами и продвигать инициативу переформатирования переговоров по решению северокорейской проблемы, в которых Украина могла бы принять участие в будущем, как страна, испытывающая экзистенциальную угрозу со стороны ядерной державы.