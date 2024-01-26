Угроза с Севера. Почему в украинское пограничье зачастили российские ДРГ

Россияне активно обстреливают населенные пункты и применяют диверсионно-разведывательные группы на Сумском, Черниговском и Харьковском направлениях. Похищают и убивают военных и гражданских в приграничных регионах. О большинстве случаев информации в открытых источниках мало. Фокус поговорил с экспертами, военными и местными жителями приграничья, чтобы выяснить, что там происходит.

Семеновская община расположена вплотную к российской границе. На этом участке Черниговская область граничит с Брянской. "Мы здесь практически на линии фронта", — говорят местные жители, которые не хотят называть своих имен и вообще не предпочитают говорить с чужаками, мол, не знаешь, какой опасности ждать и откуда. "Многие уехали, особенно с детьми, потому что жить трудно — слышно обстрелы, есть разрушения", — добавляет жительница одного из населенных пунктов на границе.

Информацию о регулярных нападениях на эту общину, как и другие в Черниговской области — Новгород-Северскую, Сновскую, Городнянскую, то есть расположенных вплотную к границе, можно увидеть в регулярных сводках. Речь идет об артиллерийских и минометных обстрелах, применении дронов.

Также на украинскую территорию заходят диверсионно-разведывательные группы.

По словам командующего Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) — провести разведку украинских позиций, нанести поражение военным. "Это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления генштаба РФ, поэтому мы должны всегда быть начеку", — отмечал он в комментарии журналистам.

Но деятельность ДРГ также наносит потери.

"ДРГ зачистила блиндаж и вышла. У нас есть потери: два ГПСУшника (пограничник — Фокус ) — 200, один ГПСУшник в плену, один боец погиб", — говорится в сообщении ресурса Черниговской области. Известно, что россияне тогда же забрали рации, а нашим защитникам удалось перепрошить их только через 12 часов. То есть все это время их слушали.

Страдают и гражданские.

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет, что цель диверсионно-разведывательных групп — провести разведку украинских позиций, нанести поражение военным Фото: Скриншот видео

10 января около 5 утра между селами Гремячка и Леонивка, откуда до российской границы — полкилометра, от огнестрельного ранения погиб 63-летний Виктор Тупица, водитель школьного автобуса в селе Костобобров.

"Была информация от главы общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Было мероприятие российской диверсионно-разведывательной группы. К сожалению, мы потеряли человека", — говорит начальник Новгород-Северской районной военной администрации Сергей Сергиенко.

После расстрела гражданского, его тело не могли эвакуировать в течение нескольких часов — россияне запускали дроны и вели обстрелы.

Почему граница не на замке

Когда украинские Силы обороны в апреле 2022 года вышли на государственную границу, они не смогли взять ее под полный контроль — некоторые участки до сих пор Украиной не контролируются. Об этом Фокусу говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

"Прежде всего речь идет о местности, где сходятся три государства — Украина, Россия и Беларусь. Нельзя сказать, что это пограничье надежно контролировалось и до полномасштабного вторжения. И все потому, что там болотистая местность, есть реки, леса. Такой лес перекрыть невозможно. Можно зайти в него где-то в районе Добрянки, а выйти где-то под Гомелем", — говорит он.

Такая же ситуация на участке, который контролируется Сумским пограничным отрядом. Сумские леса, которые переходят в брянские, не изменились со времен Второй мировой войны.

По мнению Жирохова, ситуация осложняется еще и тем, что местное население в приграничье не всегда адекватно оценивает ситуацию — случайно или намеренно помогает врагу.

Некоторые участки северной границы Украины до сих пор не находятся под полным контролем Фото: Скриншот

"Россияне достаточно свободно себя чувствуют еще по одной причине. К сожалению, пограничье пророссийское. Даже если посмотреть результаты голосований ранее, там электорат коммунистов, регионалов. Там очень мало пользуются украинскими медиа — телевидение российское или белорусское, как и радио. И это имеет большое влияние. От военных в этих районах приходилось слышать, что к ним относятся как к оккупантам. Они пытаются скрывать передвижение от местных, потому что если они увидят, то жди прилета. Поэтому последние полгода так важно поддерживать программу областной администрации по переселению местных жителей вглубь Черниговской области", — говорит аналитик.

Известно, что в некоторых селах на границе уже не осталось жителей. Например, в Новгород-Северском районе из четырех выехали все люди. Речь идет о Леоновке, Муравье, Красном Хуторе и Бучках.

"Конечно, это происходит в первую очередь, чтобы сохранить жизни людей, ведь пограничье обстреливается россиянами. Но не только. Военные рассказывали историю, как они стояли возле одного из населенных пунктов — в нем три дома, два забора, но по защитникам все время прилетало. Только людей переселили, обстрелы прекратились, но в небо поднялись дроны — россиянам нужна актуальная информация, до этого, очевидно, проблем не было".

Расстреливают машины и забирают в плен

По словам военных, российские ДРГ действуют очень активно. Примерно с середины лета. Эксперты говорят, таким образом россияне пытаются вести разведку, уничтожать позиции и похищать украинских военных. И так практически по всей линии границы с РФ в районе Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В силах обороны говорят, что вражеские ДРГ, численностью 4–5 человек, иногда — 10–16 человек, заходят со стороны России на территорию Украины — в направлении объектов критической инфраструктуры, а также их целью является террористическая деятельность.

Российские диверсанты активно действуют на приграничной территории с середины лета 2023 года, зимой их присутствие усилилось Фото: РИА Новости

Зато в открытых источниках информацию о таких нападениях почти не найти. Защитники объясняют: чтобы россияне не могли отслеживать эффективность действий своих ДРГ.

"Пограничники — достаточно закрытая структура, любую информацию медиа дает достаточно ограниченно. Можно увидеть, что что-то произошло, так это в случае гибели и захоронения тех пограничников, которые считаются местными, — отмечает Михаил Жирохов. — Но случаи, когда ДРГ заходили, подходили на позиции, убивали и забирали в плен, есть. И, к сожалению, не единичные. Местные рассказывают, что российские ДРГ чуть ли не по Семеновке ходят".

Также некоторые потери эксперт объясняет тем, что не все знают особенности местности. Происходит регулярная ротация военных, россияне это понимают и действуют — сразу фиксируются подрывы на фугасах, обстрелы, активизируется работа ДРГ. Расстрелы машин фиксируются едва ли не каждую неделю. С потерями или без них. Любая машина, на расстоянии от границы до 30 км, может попасть в засаду.

Укрепления и минные поля

"Сейчас Украина строит фортификационные сооружения, но не по границе, а на расстоянии 20–30 километров. Там перекрывают дороги, в частности полевые, — продолжает Михаил Жирохов. — А в целом вдоль всей границы нет ни сигнализации, ни минных заграждений — только на определенных участках. И такой ситуацией пользуются россияне. Они постоянно давят различными способами на наших защитников и местных".

Украинцы также ведут свою разведку. У пограничников есть собственная агентура, выработанная годами, есть глаза и в России, и в Белоруссии. Проблема в том, что у россиян в 20–30 километровой зоне нет практически населенных пунктов. Поэтому им проще работать, а нам труднее.

Сейчас эксперты говорят, что существует вероятность нападения врага с севера. Свидетельств подготовки нет, но предполагать такие действия можно, считает майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

"О логистических возможностях РФ рассказывал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, есть определенные признаки того, что россияне что-то планируют. К тому же там усилилась деятельность диверсионно-разведывательных групп. По логистике, россиянам нужно максимум три недели, чтобы перевести туда относительно большое количество войск", — отметил он в эфире "Эспрессо".

По мнению Гетьмана, россияне могут готовить базу, которая позволит перевести несколько десятков тысяч войск. "Сейчас там состав российских военных — менее 20 тысяч. Это нельзя считать ударной группировкой, но она может быть усилена", — добавил он.

В то же время в объединенном пресс-центре Сил обороны Северного направления сообщают, что не видят признаков создания группировок российских захватчиков на северном направлении.

Российское командование может решиться на повторное вторжение с севера, но варианты передвижения ограничены Фото: Соцсети

Михаил Жирохов говорит, россияне не рассматривают наши фортификационные сооружения, минные поля как нечто важное, они могут планировать свои действия без учета того, что строят украинские силы обороны.

"Конечно, такого, как было, что за полдня они были на окраинах Чернигова, не будет — мы подготовились. Но россияне также могут менять план, они свои выводы сделали. Могут планировать другие маршруты", — добавляет Жирохов.

Он отмечает: наступление россиян — это политическое решение.

"Если завтра российской армии скажут наступать двумя батальонно-тактическими группами, они пойдут в наступление, — предполагает он. — Если по учебнику на определенном участке необходимо 14–15 тысяч, а у них будет пять, они будут наступать. Они сейчас отрабатывают интересную вещь — масштабную переброску самолетами военно-транспортной авиации. Только за 2023 год они получили девять новых самолетов Ил-76 (в двухпалубном варианте Ил-76 может транспортировать 245 человек). Они грузятся одновременно на 16–18 самолетов, перебрасываются на ближайший аэродром, условный Гомель. Это делается за 2–3 дня. Конечно, информация будет, но это не будут сборы двух–трех месяцев. Если они решат собирать кулак, то будут очень быстро наступать — не теми маршрутами, которыми шли в прошлый раз".

Хотя в отношении Черниговщины трудно сказать, какие могут быть другие маршруты, кроме существующих, учитывая рельеф местности.