Принуждение и ограничения. Почему законопроект о мобилизации не решает проблем с ней

Новый законопроект о мобилизации не стал мотивационным. В документе сохранили механизмы принуждения и ограничений для тех, кто избегает службы в Силах обороны Украины. Фокус узнал, какой может быть дальнейшая судьба этого документа и какие есть варианты решения проблемы мобилизации.

Законопроект о мобилизации №10449, как и в прошлый раз, инициирован правительством, а не президентом, как ждали после предыдущей неудачной попытки с проектом №10378. Кабинет министров подал в Верховную Раду новый вариант проекта закона о мобилизации еще 30 января, но СМИ и эксперты до сих пор разбирают изменения, которые он предлагает. Все дискуссионные и скандальные нормы, из-за которых предыдущий вариант вернули обратно в Кабмин, сохранены. Речь идет в первую очередь о блокировании банковских счетов, возможности распоряжаться собственным имуществом или управлять автотранспортом. В документе осталась норма уменьшения призывного возраста с 27 до 25 лет и срок непрерывной службы в военное время, после которой можно рассчитывать на демобилизацию.

Социальные сети уже бурно восприняли новый "улучшенный" законопроект, назвав его ограничениями всех прав и свобод демократического государства. Политические партии пока спокойно восприняли предлагаемые изменения и не выступали с публичной критикой. Таким образом все пытаются дистанцироваться от непопулярного решения. Только на официальном сайте "Батькивщины" разместили комментарий Юлии Тимошенко с заявлением, что "нельзя бороться за свободу государства, лишая свободы нацию".

"Это проблема наших политиков, которые думают о рейтингах, а не о том, как уберечь государство. Вспомните, в начале темы изменений мобилизационного законодательства, "Слуга народа" вообще посылала всех за комментариями к военным. Но это не вопрос военных, они не занимаются законами в государстве", — говорит Фокусу политический эксперт Виктор Бобыренко.

Когда законопроект о мобилизации будут голосовать

По словам народного депутата Ярослава Железняка, народные депутаты могут проголосовать законопроект в первом чтении уже 7 февраля. Далее, в случае сокращения сроков подачи поправок, положительного решения профильного и других комитетов, второе чтение может состояться не ранее 22 февраля. В дальнейшем все будет зависеть от количества поданных поправок и времени, которое уйдет на их рассмотрение в сессионном зале. То есть, можно прогнозировать, что документ не будет одобрен до начала марта 2024 года. А его финальная версия может существенно отличаться от поданной на рассмотрение.

Верховная Рада не сможет принять новый закон о мобилизации раньше марта 2024 года

Также стоит напомнить, что народные депутаты имеют право подать так называемое "блокирующее" постановление, которое запрещает председателю Верховной Рады подписывать одобренный документ. Это не является препятствием, ведь постановление отменяется 226 голосами народных депутатов, но позволит получить свою долю политического эфира для громких заявлений.

После подписания его президентом закон будет считаться действующим, и его действие можно будет остановить только в Конституционном суде Украины.

Зачем менять закон о мобилизации

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации введен в действие еще в 1993 году. Первые изменения в него были внесены в 1999-м, далее — 2003. С 2014 года документ меняли почти каждый год, а с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го — уже восемь раз.

Согласно пояснительной записке к новому законопроекту о мобилизации, его целью является законодательное усовершенствование процедур проведения мероприятий мобилизации, совершенствование воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, социальной защиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения военной службы для улучшения качества подбора личного состава во время доукомплектования боевых подразделений для отпора вооруженной агрессии против Украины.

Начиная с февраля 2022 года мобилизационное законодательство Украины меняли восемь раз Фото: УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил его необходимость более предметно. По его словам, действующее законодательство не учитывает долговременность, масштабность, объемность, изменение системы управления, изменение системы использования других видов оружия.

Отметим, что проблемы с выполнением мобилизационного плана начались в Украине после решения о замене военкоматов на новых на фоне громких коррупционных скандалов. Пока нельзя говорить, что новые руководители ТЦК не выполняют свои обязанности на уровне с предшественниками, но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что недоволен их работой. Поэтому новые изменения в закон должны обязать мужчин уже бегать не от, а за ТЦК.

Где без нового закона найти 500 тыс. мобилизованных

Политический эксперт Виктор Бобыренко подчеркивает, что власть вместо того, чтобы оперативно решить проблему, пытается ее заговаривать с оглядкой на последствия для рейтинга. Учитывая это, есть ощущение, что сам же президент Зеленский, похоже, не уверен в том, что нужно делать. Глава государства делает заявления о 500 тыс. мобилизованных, а потом говорит, что не уверен в необходимости такого количества.

"Законопроект, действительно, сложный и большой, над ним надо еще работать, но времени у нас мало. По моему мнению, главной нормой, которую нужно менять уже вчера, является снижение возраста с 27 до 25 лет. Все остальные вопросы, как то: какой должна быть повестка или ограничения в праве управлять автомобилем — это уже детали, которые не имеют никакого отношения к вопросу мобилизации", — предлагает эксперт.

Кроме необходимости мобилизовать военнообязанных есть большая потребность в их обеспечении, обучении и оружии Фото: Киевский городской ТЦК

По подсчетам Бобыренко, снижение призывного возраста до 25 лет даст возможность создать существенный дееспособный резерв. По демографическим данным, в Украине около 250 тыс. мужчин 25-летнего возраста, примерно столько же по 26 и 27 лет. То есть мы имеем потенциальных 700 тыс. резервов. Сюда стоит добавить тех, кто пошел за высшим образованием в 2022 и 2023 годах, это еще около 200 тыс.

"У нас в стране парадоксальная ситуация — более 80% выступают за войну до победного конца, но значительная часть из них не хотят воевать . При этом власть промеряет, какое влияние будут иметь на электоральные настроения те или иные решения. В будущем все это однозначно ударит по рейтингу политиков, независимо от того, будет ли принят такой законопроект или не будет", — говорит он.

Протесты в интернете и последствия для рейтингов власти

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что финальная редакция законопроекта будет зависеть от общественного мнения и уровня восприятия его обществом. Не исключено, что президент даже наложит на него вето, чтобы найти какой-то компромиссный вариант с балансом мотивации и принуждения. Та редакция, которую сейчас предлагает Кабмин, окончательно похоронит рейтинг власти и доверие к действующим парламентским силам. Вместе с тем, ждать акций протеста нет смысла, ведь это запрещено законом во время действия военного или чрезвычайного положения. И ни одна политическая сила не решится на такой шаг, понимая цену таких протестов для судьбы государства.

"Надо понимать, что ни один закон с ограничениями, не является таким, что будет положительно воспринятым. Но у нас война, поэтому нужны решительные действия. Точно никаких протестов, но будет очень бурно в соцсетях, такая себе сетевая революция, которую, гарантированно будет раскачивать РФ. Я думаю, это вызов для власти, которая сейчас думает как действовать в этом случае", — прогнозирует Фокусу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Новый закон о мобилизации станет еще один из элементов накопления недовольства общества к действующей власти

Политолог Петр Олещук считает, что новый закон о мобилизации не станет причиной тотального падения рейтингов и доверия к политическим силам, находящимся у власти . Это еще один из элементов накопления недовольства общества к действующей власти.

"Нашу политическую систему ждет глобальная и серьезная перезагрузка. Поэтому этот закон, если будет принят в таком виде, лишь станет дополнительным фактором, но не причиной. Проблема всех демократий — в том, что там все думаю о выборах и последствиях решений. У Путина таких проблем нет. Если он захочет завтра мобилизовать миллион, то он это сделает. Так же как договориться с Северной Кореей о боеприпасах или ракетах. И здесь решения не принимаются месяцами, а мгновенно", — говорит он Фокусу.

В свою очередь Иван Ступак считает, что все скандальные нормы будут пытаться сбалансировать до финального результата и организовать правильную коммуникацию. Главное, чтобы не было повторений с упреками военных в насилии против тех, кого считают уклонистами. Подобные публичные эмоциональные заявления не идут на пользу мотивации для военнообязанных, которых власть пытается мобилизовать.