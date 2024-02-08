В Сенате США решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, — посол Макарова

По словам Оксаны Макаровой, демократ Чак Шуммер внесет на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США уже 8 февраля.

В Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите границы. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Макарова у себя в Facebook.

"Большой пакет (Украина/Израиль/Тайвань/Миграционная реформа) ожидаемо не поддержан (49-ЗА, 50-ПРОТИВ) из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы", — написала она.

По словам Макаровой, еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиардов долларов США) Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы.

И вот, как сообщила посол, Сенат поддержал (58 голосов против 41) процедурное решение за пересмотр решения по голосованию, которое необходимо для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы. Для этого потребуется уже 60 голосов.

"Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Шуммер (демократ Чак Шуммер, — ред.) сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, включающему Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля", — написала Макарова.

Напомним, что в ISW ранее сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины по части международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.