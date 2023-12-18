Правительство военного времени. Как справился со своей работой Кабинет министров в 2023 году

Главные задачи правительства Украины в нынешней ситуации – обеспечение войск, фронта и удержание социальной и коммунальной ситуации в стране под контролем. Помощь выжившему бизнесу, который должен хоть как-то наполнять казну. А там, где не хватает внутреннего ресурса, изыскивать международную помощь. Насколько справились министры — оценили эксперты, опрошенные Фокусом.

Вечером 25 февраля 2022 года президент с командой записали видео из-под Офиса на Банковой, в котором появились Зеленский, Шмыгаль, Ермак, Арахамия и Подоляк. "Все мы тут!" — говорил Зеленский, подчеркивая, что руководство страны не сбежало во время начала вторжения. Такое дорогого стоит. И если, и когда у "Первого" возникнет недовольство работой правительства, он всегда будет помнить, кто тогда 25 февраля был с ним в полуосажденном Киеве. Поэтому, говорить об отставке Дениса Шмыгаля не имеет смысла, пока тому не возникнет политическая целесообразность. А пока могут менять "винтики" этой системы.

С заменами в Кабмине Шмыгаля дело всегда обстояло бодро. Меняли много и со вкусом. Во времена СOVID-19 сменили трех министров здравоохранения. 3 марта 2021 года был урожайный день – в отставку ушли 5 министров! Вообще, по итогам 2021 года в Кабмине сменились 11 из 22 министров — ровно половина!

Тем не менее, и в сегодняшнем Кабинете есть уважаемые долгожители, которые пришли еще с первым составом 4 марта 2020 года, это: Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров, Денис Малюська (последние двое работали еще при премьере Алексее Гончаруке), а также Сергей Марченко и Юлия Свириденко, которые присоединились к Кабмину спустя месяц-два после официального голосования.

Кадровая хромота преследует Кабмин Шмыгаля и в этом году. Отправлен в почетную отставку министр обороны Резников, ушли министр Культуры Ткаченко и Спорта Гутцайт. Причем, работу последних двоих эксперты оценили так, что редакция приняла решение оставить отставников "без оценки", чтобы не портить карму их оставшимся коллегам. И надо сказать, что общая оценка правительства Шмыгаля в результате стала самой высокой за время оценивания в Фокусе. В дебютном 2020-м году Шмыгаль получил 5 баллов, в предвоенном 2021-м правительство оценили на 5.4. А в этом году Кабмин получил от экспертов высокие 5,7 баллов.

Главные задачи для правительства в условиях войны Денис Шмыгаль обозначил так: "Первое и ключевое — это финансирование армии и обороны нашего государства. Второе — это выплата всех социальных обязательств и социальная защита тех, кто в этом нуждается. Третье — это макроэкономическая стабильность и перестройка экономики на рельсы военного времени".

О том, как справились с этими задачами министры – Фокусу рассказали эксперты.

Алексей Газубей, главный редактор Фокуса

Как мы считали

Оценить эффективность работы министров по 10-балльной шкале мы традиционно попросили профильных экспертов. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл. Два министра, ушедших в отставку в конце года, остались без оценок, но экспертная характеристика этих чиновников присутствует.

Также в рейтинге мы оценили работу руководителей четырех важных ведомств, которые не входят в состав правительства, но значительно влияют на различные сферы жизни в стране: "Укрэнерго", НБУ, НАБУ и НАПК.

Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку Кабинета министров (без учета оценок ведомств).