В символическую сборную отбора к Евро-2020 попал один футболист сборной Украины

Вратарь "желто-синих" Андрей Пятов вошел в топ-11 лучших

По итогам отбора к Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную. В нее вошел голкипер национальной сборной Украины Андрей Пятов. Вратарь донецкого "Шахтера" стал единственным представителем "желто-синих" в символической сборной. Команда лучших была опубликована на официальном Twitter аккаунте УЕФА.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Также, помимо Пятова в символическую сборную вошли вошли Жоржиньо Вейналдум и Мемфис Депай (Нидерланды), Рахим Стерлинг и Харри Кейн (Англия), Серхио Рамос (Испания), Мерих Демираль(Турция), Рагнар Сигурдссон (Исландия), Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португлия) и Эран Захави (Израиль).

Напомним, что ранее портал Transfermarkt составил свою символическую сборную квалификации к Евро-2020, в которую вошел левый фланговый защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших наставников национальных команд 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS)