Украинская саблистка Харлан взяла золото на этапе Кубка мира в США

Ольга Харлан победила в индивидуальных соревнованиях Кубка мира в женской сабле, пишет Sportarena.

Турнир проходил в США, в Солт-Лейк-Сити.

В финале Харлан одолела китаянку Цянь Цзяжуй (15:9). На пути к финалу, украинская саблистка также была сильнее француженки Манон Брюне (15:9).

Еще одна украинка – Алина Комащук – лишь в четвертьфинале уступила финалистке соревнований Цянь Цзяжуй (11:15).

Другие украинки, пробившиеся в основную сетку не преуспели. Елена Воронина в 1/32 финала проиграла итальянке Ребекке Гаргано (11:15), в Елена Кравацкая на этой же стадии проиграла россиянке Алине Михайловой (10:15).

Сегодня в Солт-Лейк-Сити пройдут командные соревнования. Сборная Украины в 1/16 финала встретится со Бельгией.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Будапеште, одолев россиянку Софью Великую со счетом 15:14.