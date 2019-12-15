Украинская саблистка Харлан взяла золото на этапе Кубка мира в США
Ольга Харлан победила в индивидуальных соревнованиях Кубка мира в женской сабле, пишет Sportarena.
Турнир проходил в США, в Солт-Лейк-Сити.
В финале Харлан одолела китаянку Цянь Цзяжуй (15:9). На пути к финалу, украинская саблистка также была сильнее француженки Манон Брюне (15:9).
Еще одна украинка – Алина Комащук – лишь в четвертьфинале уступила финалистке соревнований Цянь Цзяжуй (11:15).
Другие украинки, пробившиеся в основную сетку не преуспели. Елена Воронина в 1/32 финала проиграла итальянке Ребекке Гаргано (11:15), в Елена Кравацкая на этой же стадии проиграла россиянке Алине Михайловой (10:15).
Сегодня в Солт-Лейк-Сити пройдут командные соревнования. Сборная Украины в 1/16 финала встретится со Бельгией.
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Будапеште, одолев россиянку Софью Великую со счетом 15:14.
- В 2018 году украинская саблистка, набрав 190 очков в общем зачете и оставив позади россиянку Великую и венгерку Мартон, выиграла Кубкок мира.