Главный тренер "Арсенала" отказался обсуждать с журналистами интерес к Матвиенко

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета впервые прокомментировал слухи касательно перехода украинского защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко в состав "канониров". Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Я не буду публично обсуждать трансферную политику клуба. Мы пытаемся все делать изнутри. Если появятся новости, то обещаю, мы пообщаемся с вами, ребята", - заявил Артета.

Сегодня в СМИ появилась новость, что "Арсенал" нашел альтернативу Матвиенко в лице испанского центрбека Пабло Мари из бразильского "Фламенго".

Напомним, что "горняки" выставили ценник за своего основного защитника в 35 миллионов евро. Позже появилась новость, что англичане готовы арендовать игрока национальной сборной Украины за пять миллионов евро с опцией обязательного выкупа в 26 миллионов евро.

Как ранее сообщал Фокус:

Футбольный клуб из первой украинской лиги растрорг контракт со своим игроком из-за его поездки в Россию.