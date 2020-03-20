Бедняков набивает, Пятов — отбирает. Карантинный челлендж с туалетной бумагой добрался до Украины

Пока планету охватила пандемия COVID-19, большинство селебрити ушло в самоизоляцию, чтобы не подхватить коронавирус. Спортсмены не стали исключением. Матчи, соревнования и прочие спортивные мероприятия отменены, или отложены, так что, запертые дома, они ищут новые развлечения. Об этом пишет The Sun.

Кто-то демонстрирует в соцсетях, как старается не потерять спортивную форму, тренируясь дома. А кто-то решил объединить мемы про туалетную бумагу (напомним, ее массово раскупают по всему миру, наряду с продуктами питания и антисептиками) и свое футбольное мастерство. Изначально челлендж #StayAtHome включал в себя демонстрацию любых спортивных упражнений с призывом оставаться дома. Кто был первым, кто его запустил в соцсетях, неизвестно. Однако футболисты решили его усложнить и поставили задачей набивать рулон "дефицитной" бумаги не менее десяти раз.

Тот, кому это удалось, передавал эстафету следующим игрокам. Так, капитан испанского клуба "Барселона", Лионель Месси двадцать раз "набил" рулон, а потом передал эстафету своим товарищам по команде: Луису Суаресу и Артуро Видалю.

Присоединились к челленджу и украинские спортсмены. Так, голкипер сборной Украины Андрей Пятов разыграл целую сценку с телеведущим Андреем Бедняковым ("Орел и Решка"). Пока телеведущий "набивает" рулон, Пятов протягивает руку из туалета и отбирает "игрушку".

Бедняков принял эстафету флешмоба от известного футбольного комментатора Виктора Вацко. А передал ее Руслану Малиновскому, Андрею Ярмоленко, а также Анатолию Тимощуку.

Как ранее писал Фокус:

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".