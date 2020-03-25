Месси и Гвардиола пожертвовали по миллиону евро на борьбу с пандемией коронавируса

Спорт
Выделенные средства пойдут на приобретение медицинского оборудования

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и капитан "Барселоны" Лионель Месси не остались в стороне на фоне борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Sport.es.

Гвардиола перечислил миллион евро Объединению врачей Барселоны и фонду Collegi de Metges. Выделенные средства пойдут на приобретение медицинского оборудования и покупку материалов для борьбы с пандемией.

Месси перечислил деньги каталонской больнице Hospital Clinic, которая занимается изучением коронавируса. Об этом Hospital Clinic сообщила в Twitter.

 "Большое спасибо за поддержку, Лео",  – говорится в сообщении.

Ряд пожертвований Месси сделал также аргентинским клиникам. 

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым в мире футболистом, в то время как Гвардиола входит в тройку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров.

Напомним, еще один известный футбольный специалист, главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо также принял участие в борьбе с пандемией коронавируса. 57-летний португалец помог собирать пакеты с едой и другими предметами первой необходимости для доставки пожилым людям, которые наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусом, в административном округе Лондона с символичным названием "Энфилд".

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