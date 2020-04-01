Впервые со времен Второй мировой войны. Уимблдон отменен из-за вспышки коронавируса
Организаторы турнира "Большого шлема" Уимблдон-2020 в Великобритании приняли решение не проводить соревнование в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Матчи должны были пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля.
Проведение Уимблдона отменено впервые за 75 лет, когда турнир не состоялся из-за Второй Мировой войны.
Действующие победители в одиночных разрядах – Новак Джокович (Сербия) и Симона Халеп (Румыния).
Как ранее сообщал Фокус:
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