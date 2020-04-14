УЕФА готовится завершить сезоны Лиги чемпионов и Лиги Европы в турборежиме

УЕФА старается найти вариант завершения текущего футбольного сезона в Европе в условиях пандемии коронавируса. Один из возможных сценариев, ссылаясь на источники, близкие к клубам, приводит британское издание Express.

План такой:

Национальные лиги должны начаться, как только смогут. Немецкая "Бундеслига" планирует возобновить игры уже в мае. Остальные лиги больше думают о июне с финишем в середине-конце июля. Все матчи будут проходить без зрителей.

Лига чемпионов и Лига Европы пройдут в августе. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал могут быть сыграны за две недели, они будут состоять из одного матча, и пройдут без зрителей на нейтральной арене.

Сезон 2020/21 начнется в сентябре.

У игроков будет около трех недель отпуска.

Национальные лиги и УЕФА хотят обсудить этот план на видеоконференции, которую они планируют провести в ближайшее время.

"Лучше играть за закрытыми дверями и показывать матчи по телевизору, чем ничего не делать. Это нужно людям, это приносит позитивную энергию в их дома", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Самому же УЕФА необходимо выполнить свои обязательства перед телерадиовещателями.

Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределенный срок.

Федерация футбола Таджикистана приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи пока планируется проводить без зрителей на трибунах. Продолжается и чемпионат Беларуси. В западном полушарии продолжают играть в футбол в Никарагуа.

Как ранее сообщал Фокус: