С тремя городами, которые должны принять ЧЕ, есть проблемы, – президент УЕФА

УЕФА может провести Чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем планировалось изначально. Об этом в интервью beIN Sports рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

"В принципе, наша идея стоит в том, чтобы провести чемпионат в тех городах, в которых планировалось изначально. Мы уже провели переговоры (с организаторами, – ред.) и оказалось, что по девяти городам ничего не меняется, с тремя – есть проблемы", – говорит Чеферин.

Также президент УЕФА добавил, что возникшие "проблемы" будут обсуждать позже. "Мы готовы провести ЧЕ в 10, 9 или даже 8 городах", – заверил он.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште, Амстердаме и Санкт-Петербурге. В связи с пандемией коронавируса турнир уже перенесли на лето 2021 года.

В начале апреля федерации футбола Испании и Италии заявили, мол они не уверены, смогут ли организовать матчи из-за падения экономики на фоне финансового кризиса.

Единственная страна, которая на данный момент подтвердила свою готовность проводить Евро – Англия. На лондонском стадионе "Уэмбли" должны были пройти матчи группового этапа, полуфиналы и финал ЧЕ.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с коронавирусом УЕФА приостанавливал все клубные турниры, проводимые под своей эгидой. Вчера, 16 мая, из карантина вышла Бундеслига. До карантина последний матч лиги прошел 11 марта.