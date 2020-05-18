В Южной Корее во время футбольного матча на трибуны усадили секс-куклы вместо зрителей

Футбольный клуб "Сеул" в Южной Корее попал в скандал, после того как разместил на своем домашнем стадионе во время матча секс-куклы вместо зрителей.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время матча на трибуне усадили около десяти маникенов в полный рост. Однако позже оказалось, что это были секс-куклы. Некоторые из них держали в руках плакаты с именем стримера BJ Chaero.

"Сеул" сообщил, что стал жертвой путаницы. Клуб говорит, что проверил с поставщиком и получил от него заверения, что куклы не предназначены для сексуального использования.

"Мы хотели бы извиниться перед фанатами. Нам очень жаль. В наши трудные времена мы собирались сделать что-то беззаботное. Мы будем серьезно думать о том, что нам нужно сделать, чтобы подобное никогда не повторилось", – заявил ФК "Сеул".

Отметим, на фоне пандемии коронавируса в Южной Корее решили возобновить футбольный чемпионат. Первый матч был разыгран 8 мая, при этом на команды накладывались строгие ограничения: игрокам запретили рукопожатия, плевки на поле и разговоры на близком расстоянии. Тренеры команд должны носить медицинские маски.

Напомним, в Беларуси во время футбольного матча на трибуны усадили манекены с фотографиями болельщиков.

Как ранее сообщал Фокус:

Руководство Украинской Премьер-лиги приняло решение возобновить 30 мая чемпионат Украины по футболу. Матчи будут проходить при пустых трибунах.