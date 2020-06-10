Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди дебютирует в MMA

Украинская модель Мила Кузнецова с тринадцатым размером груди дебютирует в MMA.

Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором", – сказала Кузнецова.

Участница конкурса Miss Universe Plus Size – 2019 проведет выставочный поединок. Ее соперник еще не определен. Сейчас рассматриваются три варианта: американка, россиянка и британка.

Организатор мероприятия российский бизнесмен и блогер Максим Мернес планирует пригласить на вечер MMA легенду смешанных единоборств Конора Макгрегора.

"В качестве почетного гостя собираемся пригласить Конора Макгрегора. Шоу планируем на сентябрь. Дата зависит от внешних факторов. Нужно, чтобы мир поборол пандемию. Надеюсь, окончательно определимся с датой в июле. Гонорары участникам шоу заплатим в криптовалюте", – сказал Мернес.

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