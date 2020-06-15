"Считаю себя больше русским". Украинский волейболист получит паспорт РФ

Украинский волейболист петербургского "Зенита" Дмитрий Пашицкий получит российский паспорт. Об этом он рассказал в комментарии ТАСС.

"Вопрос с российским паспортом решен", – говорит спортсмен и добавляет, что если ему поступит предложение выступать за российскую сборную, он "приедет по первому зову".

В интервью Советскому спорту Пашицкий также рассказывал, что "считает себя больше русским, чем украинцем".

"Русский – это мой родной язык. Я вырос в русской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске… Конечно, я не исключаю, что останусь жить в России", – говорил он.

"Российские центральные блокирующие – на мой взгляд, лучшие в мире. Так что тренерам сборной есть из кого выбирать. Но если вдруг позовут – приеду по первому зову", – добавил также Пашицкий.

32-летний Пашицкий родился в Киеве, но значительную часть жизни провел в Латвии, в Риге, где и начал заниматься волейболом. Начал карьеру в эстонском клубе Пярну в 2009 году. Позже выступал во Франции, Польше и РФ.

Сегодня, 15 июня, Пашицкий перешел из российского Кузбасса в "Зенит".

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году паспорта РФ получили 299 422 украинца, в 2018-м – 83 тыс. украинцев, а в 2017 году – 85 тыс.