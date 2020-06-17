Сергей Ребров второй раз привел "Ференцварош" к победе в чемпионате Венгрии
Клуб "Ференцварош" со счетом 2:0 победил "Гонвед". Таким образом, подопечные украинца Сергея Реброва досрочно стали чемпионами Венгрии по футболу.
Это второй чемпионский титул для клуба за два года, и оба раза командой в качестве главного тренера руководил Ребров. До его прихода "Ференцварош" выигрывал чемпионат последний раз в 2004 году.
Под руководством украинского тренера в этом сезоне "Ференцварош" впервые за 15 лет сыграл на групповом этапе Лиги Европы.
За клуб выступают два украинских футболиста: полузащитник Александр Зубков и защитник Игорь Харатин. На счету первого 10 голов в 39-ти играх за команду.
Всего "Ференцварош" становился чемпионом Венгрии 31 раз, и является рекордсменом по этому показателю (у МТК – 23 чемпионских титула, у "Уйпешта" – 20).
Как ранее сообщал Фокус:
- Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу.
- Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных. Из-за отсутствия международных матчей в связи с пандемией коронавируса, изменений в рейтинге не произошло. Украина занимает 24-е место.
- Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не намерен в ближайшее время покидать свой пост. Наставник отметил, что у него и команды есть незаконченное дело, а именно участие в Евро-2020, которое перенесли на 2021 год.
- Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем обращении к 23-му конгрессу Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявил, что прошлый год стал невероятным для украинского футбола.