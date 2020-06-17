Сергей Ребров второй раз привел "Ференцварош" к победе в чемпионате Венгрии

Клуб "Ференцварош" со счетом 2:0 победил "Гонвед". Таким образом, подопечные украинца Сергея Реброва досрочно стали чемпионами Венгрии по футболу.

Это второй чемпионский титул для клуба за два года, и оба раза командой в качестве главного тренера руководил Ребров. До его прихода "Ференцварош" выигрывал чемпионат последний раз в 2004 году.

Под руководством украинского тренера в этом сезоне "Ференцварош" впервые за 15 лет сыграл на групповом этапе Лиги Европы.

За клуб выступают два украинских футболиста: полузащитник Александр Зубков и защитник Игорь Харатин. На счету первого 10 голов в 39-ти играх за команду.

Всего "Ференцварош" становился чемпионом Венгрии 31 раз, и является рекордсменом по этому показателю (у МТК – 23 чемпионских титула, у "Уйпешта" – 20).

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