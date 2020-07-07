Матчи начнутся 1 августа. НХЛ договорилась с профсоюзом хоккеистов о возобновлении сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) 12 марта приостановила свой регулярный чемпионат сезона 2019–2020 из-за распространения коронавирусной инфекции. Первоначально его планировалось возобновить в мае, но пандемия помешала реализовать эти планы. В конце мая лига объявила, что прерванный чемпионат завершен досрочно, а сезон возобновится с плей-офф. 24 команды сыграют его в двух городах (они еще не определены), об этом сообщается на сайте лиги.

Команды будут размещены в специальных безопасных зонах, которые включают в себя отели, рестораны, тренировочные катки и арену, где будут проводиться выставочные, квалификационные и матчи плей-офф. Каждый человек внутри безопасных зон, в том числе игроки, тренеры, персонал лиги и команд, арены и тренировочных центров, а также остальной обслуживающий персонал ежедневно будут проходить тестирование на COVID-19, проверку на симптомы заболевания и измерение температуры тела.

Кубок Стэнли (историческое название "Хоккейный кубок вызова") ‒ самый известный спортивный трофей в мире, представляет собой серебряную вазу на массивной цилиндрической подставке. Высота кубка 90 см, масса - 15,5 кг. Это единственный кубок в профессиональном спорте, на котором гравируются имена всех игроков, тренеров, менеджеров и технического персонала команды, завоевавшей чемпионский титул. Ежегодно вручается победителю серии плей-офф НХЛ. Получил свое нынешнее название в 1915 году в честь генерал-губернатора Канады Фредерика-Артура лорда Стэнли Престона, который купил декоративную чашу, ставшую призом, в 1892 году в Англии за $49. Впервые вручен в 1889 году.

Напомним, 24-летний американский фуболист (американский футбол) Kansas City Chiefs Патрик Махоумс подписал самый дорогой в истории спорта контракт с командой. Соглашение рассчитано на 10 лет, оно вступит в силу с сезона 2022. По новому контракту Махоумс заработает $503 млн.

По версии журнала Forbes швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые занял первое место в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых спортсменов. Ранее он не поднимался выше второго места.