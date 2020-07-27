"Мистеры так не поступают". В "Шахтере" рассказали, почему не вернули Луческу назад

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что еще до подписания контракта с "Динамо" румынский специалист Мирча Луческу дважды просился на прежнюю должность в донецком клубе, но ему дважды было отказано. Об этом передает канал Футбол 1.

Палкин уточнил, что причиной этому стало то, что, по мнению руководства "Шахтера", Луческу исчерпал себя как специалист.

"По большому счету, Луческу в "Шахтере" себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а он остался на том же уровне. За полгода до конца контракта президент дал поручение найти варианты относительно будущего тренера. Это решение было достаточно продуманное, президент знал, на что идет. Мирча дважды просился назад и дважды получил отказ. Это было решение президента и менять его он не собирался", – сказал Палкин.

По мнению гендиректора "Шахтера", решение Луческу возглавить "Динамо" как раз связано с его желанием доказать, что его рано списали.

"Когда президент "Динамо" разговаривал с ультрас, то сказал им, что Луческу не очень доволен увольнением из "Шахтера", что он якобы зол на президента клуба и хочет доказать, что это было неправильное решение. Возможно, это одна из причин прихода специалиста в "Динамо", – сказал Палкин.

Также он отметил, что в "Шахтере" Луческу называли Мистером, однако, последние действия румынского специалиста говорят о том, что он таким не является.

"Также не нужно обходить стороной решение самого Луческу. Например, я проработал в "Шахтере" более 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что могу оказаться в "Динамо". Возможно, у иностранцев это происходит проще, но тот же Николини (Карло Николини, тренер "Шахтера" по физподготовке) отказал Луческу и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера". Вы знаете, что Луческу называют Мистером. Однако, я думаю, что мистеры так не поступают", – сказал Палкин.

Отметим, назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.