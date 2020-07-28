Форвард "Реала" Мариано Диас заразился коронавирусом. Матч с "Манчестер Сити" под угрозой срыва
У Мариано Диаса из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" выявлено заражение коронавирусом. Сейчас он в самоизоляции, а матч его команды с британской "Манчестер Сити", запланированный на 7 августа, под угрозой срыва. Об этом пишет Marca.
Мариано Диас, игрок родом из Доминиканской Республики, был в коротком отпуске, после возвращения прошел тест в понедельник, который и выявил заболевание.
Мариано Диас на отдыхе в Доминиканской Республике
Врачи сообщают, что он чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, но уже пропустил сегодняшнюю тренировку и неясно, сможет ли играть 7 августа против "Манчестер Сити" с остальными товарищами по команде в рамках ответного поединка Лиги чемпионов. И состоится ли сам матч.
Ранее матч был под угрозой из-за правил въезда в Великобританию ввиду пандемии коронавируса. Сейчас в стране действует правило, согласно которому, прибывшие из Испании должны находится 14 дней в самоизоляции.
Фото: Instagram marianodiazmejia
В субботу, 25 июля, было решено, что Великобритания должна исключить Испанию из списка безопасных стран для поездки после того, как возникли опасения, что в там наблюдается вторая волна заболевания коронавирусом.
Британские министры решили восстановить карантинные ограничения на поездки в Испанию с полуночи в воскресенье после того, как выяснилось, что 10 британцев вернулись домой из страны с коронавирусом.