Женская сборная по гольфу впервые получила призовое место на европейском чемпионате 

В этом году состав Национальной Сборной Украины по гольфу был самым молодым за всю историю участия Сборной в European Team Shield Championship, сообщает Украинская Федерация гольфа.

Напомним, Национальную Сборную Украины представляли гольфисты Иван Маловичко, Михаил Голод, Тимур Алалин, Артем Соколов, Александр Сухойван, Эльвира Растворцева, Дарья Гороховская, Анна Зонова.

Главный тренер сборной - Руслан Гаркавенко, капитаны команд - Вероника и Роман Растворцевы.

Результаты гольфистов Михаила Голода, Ивана Маловичко и Эльвиры Растворцевой будут внесены в мировой рейтинг World Amateur Golf Ranking.