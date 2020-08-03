Из "Олимпика" – в "Тамбов". Украинский форвард Балашов будет играть в России

29-летний украинский вингер Виталий Балашов, который недавно ушел из донецкого "Олимпика", планирует продолжить карьеру в российском клубе.

О подписании контракта с Балашовым российский клуб сообщил на своей странице в Twitter. Правда, на официальном сайте клуба об этом информации нет. Также не известно о том, на какой период заключен контракт, а также другие детали.

Виталий Балашов был воспитанником одесского "Черноморца". За этот клуб он выступал с 2008 по 2015 год. Исключение составил сезон 2013/14, который спортсмен провел в аренде в "Говерле". Далее его карьера продолжилась в польской "Висле", "Милсами" (Молдова) и в белорусской "Ислочи". С 2018 года он выступал за донецкий "Олимпик", который покинул в конце сезона 2019/20. За этот клуб с 2018 года Балашов вышел на поле 52 раза и сумел забить 5 голов. Помимо этого 11 его передач оказались результативными. Если брать последний сезон, то Балашов выходил на поле 19 раз и успел забить два гола, а также единожды передать результативный пас.

Сам ФК "Тамбов" по итогам сезона 2019/20 оказался на 14 строчке в турнирной таблице команд участниц чемпионата российской Премьер-лиги. Отметим, что помимо Балашова, клуб также подписал Сергея Рыжикова (вратарь российского "Рубина") и Александра Карапетяна (армянский "Прогресс"). Кстати об этих контрактах информация на официальном сайте "Тамбова" имеется.

В российской премьер-лиге, кроме Балашова, на данный момент играют еще пять украинцев, а именно: Алексей Каплиенко (все тот же "Тамбов"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Иван Ордец ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубин") и Денис Кулаков ("Урал").