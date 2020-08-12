Цена победы: "Шахтер" обошел "Челси " в рейтинге УЕФА и заработал 2 миллиона евро

После уверенной победы над "Базелем" и выходом в полуфинал Лиги Европы, донецкий "Шахтер" получил солидные бонусы в финансовом плане и существенно поднялся в клубном рейтинге УЕФА.

"Шахтер" с 84 баллами поднялся на 14-ю строчку, оставив позади такие клубы как "Челси" (83), "Рому" (80), "Лион" (78) и "Наполи" (77). Соперник "Шахтера" по полуфиналу Лиги Европы "Интер" имеет в своем активе 40 баллов и занимает 39-ю строчку.

Киевское "Динамо" с 55 баллами занимает 26 место.

Этот рейтинг влияет на "посев" в еврокубках.

Победа над "Базелем" также принесла "Шахтеру" финансовые бонусы. За вчерашнюю игру "горняки" заработали 2,4 миллиона евро. А в случае выхода в финал донецкий клуб может прибавить к своему финансовому доходу еще 4,5 миллиона евро.

Напомним, в 1/4 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" не оставил шансов швейцарскому "Базелю", обыграв его со счетом 4:1, и в третий раз в своей истории вышел в полуфинал еврокубков.