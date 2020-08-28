Диллиана Уайта на месяц отстранили от бокса после тяжелого нокаута от Поветкина

Британский совет бокса (BBBofC) принял решение отстранить на 28 дней от бокса супертяжеловеса Диллиана Уайта, который 22 августа получил тяжелый нокаут от россиянина Александра Поветкина. Об этом сообщает The Sun.

Причина отстранения – медицинские показания.

Во время того боя Уайт в четвертом раунде дважды отправил "витязя" в нокдаун, однако россиянин смог подняться и продолжить бой. Уже в следующем раунде Александр нанес мощнейший удар – Диллиан не смог подняться.

Учитывая, насколько опасным выглядел субботний нокаут, Уайт получил относительно короткое время отстранения. Этому обрадовался его промоутер Эдди Хирн, который уже запланировал реванш на ноябрь.

Другие специалисты не столь оптимистичны. Так, организатор боя Фрэнк Уорен назвал решение британского совета бокса "сумасшедшим". Он считает, что 28 дней – это недостаточно для полного восстановления боксера.

"Я несколько удивлен тем, что они говорят о реванше уже в ноябре. Когда ты оказался в тяжелом нокауте, тебе может понадобиться до 45 дней, чтобы восстановиться. Выходить снова на бой в ноябре – это сумасшествие", – сказал Уорен.

"Я не сомневаюсь, что Диллиан Уайт может драться хоть завтра, но те, кто рядом с ним, должны его защитить и позаботится о том, чтобы этого не случилось", – добавил он.

Напомним, Александр Поветкин признался, что не видит смысла в организации боя против украинца Александра Усика.

"Александр Усик – хороший человек и хороший боксер. Но у нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться?", – сказал Поветкин.