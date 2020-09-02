Короновирус внес коррективы: поединок Усик-Чисора под угрозой срыва

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что в организации боя между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой появились проблемы из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Boxing 24 со ссылкой на IFL TV.

"У нас возникла большая проблема с этим поединком. Дело в том, что мы планировали его, исходя из заполненной арены O2 в Лондоне. Но если мы не сможем продать все билеты, то потеряем несколько миллионов долларов", – сказал Хирн.

Он добавил, что поединок можно провести в назначенную дату, 31 октября, но только лишь в том случае, если спортсмены согласятся на меньший гонорар.

"Здесь два варианта: боксерам нужно либо соглашаться на уменьшенный гонорар, либо ждать. Это то, что мы в данный момент обсуждаем с Усиком и представителями Чисоры", – сказал Хирн.

"Я думаю, на этой неделе мы решим, будем ли проводить этот бой 31 октября", – добавил он.

Напомним, Александр Усик заявил, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. По словам Усика, он понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.