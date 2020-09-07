"Ты че, б..., попутался?" Боксер Редкач рассказал, как Ломаченко вызывал его на разборки в храме

Украинский боксер, чемпион USBA (2014) в легком весе Иван Редкач описал конфликт в церкви, который произошел у него с коллегой Василием Ломаченко. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

По словам Редкача, он встретил Ломаченко и его команду в церкви, когда пришел туда с семьей.

"Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами "ты че, б..., попутался?" оттолкнул меня двумя руками и попросил остаться здесь и ждать его на разборки", – заявил спортсмен.

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Редкач добавил, что считает Ломаченко "недисциплинированным, несдержанным и в первую очередь не уважающим себя боксером", чье поведение "больше похоже на дворовое", хотя раньше относился к нему с уважением.

"Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю, что он так тебя воспитывал, чтобы ты ... руками и языком в церкве мохал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в храме Божьем!", – заключил Редкач.

Редкач также посоветовал Ломаченко, если тот не умеет реагировать на критику в соцсетях, "удалиться и выдохнуть".

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко прилетел в США, где будет продолжать подготовку к объединительному бою с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом. Объединительный бой чемпионов легкого веса оказался на грани срыва, из-за того, что Лопеса не устроил предложенный гонорар.