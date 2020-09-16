Стали известны даты и время матчей "Динамо" с "Гентом" в плей-офф Лиги чемпионов

Одолев нидерландский "АЗ Алкмар" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Гентом" в плей-офф турнира. Противостояние будет состоять из двух поединков, победитель попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

Первый матч соперников состоится 23 сентября (среда) в Бельгии, а ответный пройдет 29 сентября (вторник) в Киеве.

Об этом сообщается на официальном сайте киевского "Динамо".

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Гент", за который выступают украинские футболисты Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус, одолел венский "Рапид" со счетом 2:1. Причем, украинец Яремчук забил решающий второй гол в матче, реализовав пенальти.

Начало первой встречи в Бельгии 23 сентября – в 21:00 по среднеевропейскому времени (22:00 по Киеву). Ответный матч 29 сентября пройдет на НСК "Олимпийский" и также начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" с помощью оборонительной тактики обыграло "АЗ Алкмар" из Нидерландов со счетом 2:0.