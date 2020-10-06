Перед матчем с Францией у двух вратарей сборной Украины диагностировали коронавирус

Перед товарищеским матчем со сборной Франции у двух футболистов сборной Украины диагностировали коронавирус.

Результаты ПЦР-тестов, взятых у игроков лабораторией, авторизованной УЕФА, оказались положительными у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные.

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Инфицированные игроки и повар сборной Украины в настоящее время изолированы в своих номерах в отеле Hyatt Regency Chantilly, где остановилась команда.

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Остальные исполнители и тренерский штаб готовятся к предматчевой тренировке, которая начаться сегодня на стадионе "Стад де Франс" в 20.00 по Киеву.

Информацию о случаях COVID-19 в расположении национальной команды ранее передавал журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас.

"В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат", – написал журналист в Twitter.

Таким образом, на данный момент единственным здоровым вратарем в расположении команды Шевченко остается Георгий Бущан.

Шеф-продюсер телеканалов Футбол 1/2/3 Иван Гресько сообщил, что матч Франция - Украина могут вовсе отменить.

"Только общался со знающими людьми ...Есть предположение, что матч Франция - Украина теоретически под угрозой", – написал Гресько в Facebook.

Напомним, в воскресение, 4 октября, футбольный клуб "Шахтер" объявил, что в полном составе уходит на самоизоляцию, после обнаружения коронавируса у голкипера команды Андрея Пятова и полузащитника "горняков" Тараса Степаненко. Сборная Украины по была вынуждена отправиться в Париж на товарищеский матч против Франции без футболистов "Шахтера".