Сборная Украины потерпела от Франции самое разгромное поражение в истории 1:7

Перед товарищеским поединком с французами тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко столкнулся с катастрофическими проблемами. Перед самым отлетом в Париж донецкий "Шахтер" объявил, что в полном составе уходит на самоизоляцию, после обнаружения коронавируса у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Ключевой футболист середины поля Александр Зинченко не сумел приехать в расположение национальной сборной из-за травмы. Чуть позже стало известно, что повреждения получили футболисты киевского Динамо: Виталий Буяльский и Владислав Супряга.

Андрей Шевченко был вынужден значительно обновить состав и дополнительно вызвать в расположение команды вратаря "Александрии" Юрия Панькива, хавбека "Динамо" Владимира Шепелева, а также дебютантов Ефима Коноплю, Александра Зубкова и Илью Забарного.

Но на этом проблемы не закончились. Уже по прилету во Францию коронавирус выявили сразу у двух голкиперов, Андрея Лунина и Юрия Панькива. Единственным здоровым вратарем в расположении команды Шевченко остался Георгий Бущан.

И тогда команда пошла на беспрецедентный шаг. На участие в игре был официально заявлен тренер вратарей сборной 45-летний Александр Шовковский, который последний раз выходил на футбольное поле в 2016 году.

Ко всему этому, свое недовольство приездом нашей сборной в Париж после обнаружения коронавируса у игроков Шахтера выразила местная публика. При этом у французов тоже обнаружились зараженные коронавирусом футболисты, и этот факт местных фанатов особо не смутил. Французские болельщики призвали наказать Украину, которая якобы всех подвергает опасности, забив как можно больше голов.

Читайте также: УЕФА разрешил частично вернуть болельщиков на стадионы

Учитывая сложившуюся ситуацию, Андрей Шевченко выпустил в стартовом составе сразу четырех дебютантов – Бущана, Забарного, Коноплю и Зубкова. Еще один потенциальный дебютант защитник Евгений Чеберко остался в запасе.

После стартового свистка сборная Украины не стала уходить в глухую оборону, стараясь взять мяч под свой контроль и проводить атаки. Однако французы спокойно отбились и сами пошли вперед. Уже первая опасность у наших ворот привела к голу.

На 9-й минуте Оливье Жиру головой пробил в угол ворот после навеса с левого фланга, Бущан парировал, но 17-летний Камавинга первым успел на подбор и отправил мяч в сетку ударом через себя.

После пропущенного мяча наши футболисты снова пошли вперед, пытаясь пробиться к воротам соперника, но допускали много ошибок в передачах. Сказывалась и несыгранность экспериментального состава.

У французов все получалось лучше. Они спокойно контролировали ход игры, позволяя себе разыгрывать комбинации, и на 24 минуте удвоили счет. Оливье Жиру на входе в штрафную сумел обыграть Миколенко и отправил мяч практически в левую девятку! У Бущана не было шансов справиться с ударом.

На 30 минуте Бущан спас команду от третьего гола, отразив сильный удар под перекладину от француза Толиссо. Но буквально через три минуты неутомимый Жиру довел счет до 3:0. Ауар пробил из-за пределов штрафной, и Бущан отбил его прямо перед собой, а Жиру оказался первым на добивании.

Реальный шанс сократить счет на 36 минуте имел Малиновский. Руслан бил примерно с 11-метровой отметки в касание, но не попал в ворота.

На 39 минуте счет уже стал неприличным после того как Миколенко забил автогол после углового.

На перерыв команды пошли со счетом 0:4 не в нашу пользу.

В начале второго тайма наша сборная попыталась изменить ход игры, быстро переходя из обороны в атаку. Момент появился на 50 минуте. Ярмоленко и Зубков выбежали на свидание с вратарем французов, но Андрей пожадничал и не отдал передачу на свободного партнера.

Но все же нашей команде удалось распечатать ворота соперника. На 53 минуте шикарный дальний удар нанес Цыганков, послав мяч в нижний угол ворот. Счет стал 1:4.

Забитый мяч придал уверенности нашим футболистам. Они пошли вперед, чтобы продолжить успех, но разница в классе соперников давала о себе знать.

На 65 минуте еще один шикарный гол забили французы. Удар из-за штрафной нанес Толиссо, Бущан не сумел дотянуться до мяча. 1:5.

Продолжил феерию французской команды Килиан Мбаппе. Он перехватил мяч, промчался по флангу, сместился в штрафную и вколотил мяч под перекладину. 1:6.

А поставил точку в матче Гризманн. Антуан ударом из-за пределов штрафной пробил под перекладину. В этом французскому защитнику помог Забарный – небольшой рикошет от ноги Ильи дезориентировал Бущана.

Сборная Франции одержала уверенную победу, обыграв подопечных Шевченко со счетом 7:1!