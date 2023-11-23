Старый знакомый: с кем сыграет сборная Украины в плей-офф отбора на Евро-2024

Национальная сборная Украины по футболу получила первого соперника на стадии плей-офф Евро-2024. В эту стадию украинская команда попала по рейтингу Лиги наций, а турнирную сетку составили по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.

Футбольная сборная Украины сыграв вничью с командой Италии потеряла любые шансы получить прямую путевку на Евро-2024. Впрочем отобраться на турнир еще можно через сито плей-офф Лиги наций. Так, 23 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой стали известны соперники украинской команды на пути к европейскому форуму.

Итак, в плей-офф отбора Евро-2024 сборная Украины сначала сыграет против Боснии и Герцеговины. Для украинцев эта игра будет выездной, она состоится 21 марта 2024 года. Если подопечным Сергея Реброва удастся пройти эту сборную, то следующим соперником сине-желтых станет кто-то из победителей пары Израиль/Хорватия. Этот матч состоится 26 марта.

К слову, последний раз со сборной Боснии и Герцеговины наша команда играла в отборе на чемпионата мира по футболу-2022. Так, 16 ноября 2021 года подопечные тогда еще Александра Петракова одолели своего соперника со счетом 2-0. Голами отметились Александр Зинченко и Артем Довбик. Благодаря этой победе украинская сборная попала в стыковые матчи за выход на ЧМ-2022, однако в итоге уступила сборной Уэльса.

Евро-2024: когда и где состоится турнир

Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля в Германии. Участники будут играть матчи на десяти стадионах:

в Берлине;

в Мюнхене;

в Дортмунде;

в Штутгарте;

в Гельзенкирхене;

во Франкфурте;

в Гамбурге;

в Кельне;

в Дюссельдорфе;

в Лейпциге.

Жеребьевка группового этапа турнира запланирована на 2 декабря 2023-го. Процесс будет происходить в Гамбурге. К слову, сборная Украины трижды в своей истории играла в финальной части Евро. Это произошло в 2012, 2016 и 2020 годах. На Евро-2020 наша команда достигла пока своего лучшего результата, дойдя до четвертьфинала турнира.

Напомним, недавно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, общается ли со своими российскими коллегами. Также ранее Фокус рассказывал об украинском участнике уличного рыболовного чемпионата Артуре Билане, который решил не возвращаться домой после Чемпионата мира в Италии. Причина: дома он уже получил две повестки.