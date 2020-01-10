Первое лунное затмение в 2020 году: сегодня ночью в небе появится Волчья Луна

В пятницу, 10 января, произойдет первое в 2020 году лунное затмение, которое также называют Волчья Луна. Об этом сообщает Space.com.

По словам ученых, сегодняшнее лунное затмение будет относительно небольшим. Вокруг конуса тени Земли имеется полутень — область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение.

Затмение будет видно в основном в восточном полушарии Земли, в частности наилучший вид будет открываться из стран Европы, Африки и большей части Азии. Астрономическое явление будет литься около 4 часов. Максимальная фаза затмения наступит в 21:10 и продлится всего 2 минуты.

Стоит подчеркнуть, что такой вид лунного затмения еще называют Ледяной Луной, Луной после Йоля.

Как ранее сообщал Фокус: