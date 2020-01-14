Старше Земли и Солнца. В австралийском метеорите найден древнейший материал на планете

В метеорите из Австралии ученые обнаружили звездную пыль, которая сформировалась более 5 млрд лет назад, задолго до появления Земли и Солнца. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, такое открытие сделало твердый материал, обнаруженный в метеорите, самым древним из известных на планете.

Крошечные гранулы звездной пыли, испускаемые древними звездами, дают подсказки о том, как формировались звезды в Млечном Пути. Австралийский метеорит накапливал звездную пыль в течение миллиардов лет, которые он провел в космосе, прежде чем упал на Землю около города Мерчисон, Австралия, в 1969 году.

"Это твердые образцы звезд, настоящая звездная пыль. Мы получили самые твердые материалы из когда-либо обнаруженных, и они рассказывают нам о том, как образовывались звезды в нашей галактике", – заявил ведущий автор исследования и куратор Полевого музея естественной истории в Чикаго Филипп Хек.

Метеорит содержит так называемые пресолярные зерна – минералы, выбрасываемые звездами в конце их жизни. Только сейчас возраст этих образцов удалось подтвердить. Для этого, фрагменты метеорита были растерты в пасту и растворяли кислотой до тех пор, пока остались лишь зерна звездной пыли.

Так, возраст самых старых зерен превышает 5,5 млрд лет, при том что Солнце образовалось 4,6 млрд лет назад. Ученых также заинтриговал возрастной диапазон зерен, большинству частичек было от 4,6 до 4,9 млрд лет. Открытие говорит о том, что около 7 млрд лет назад в Млечном Пути образовалось огромное количество новых звезд.

"У нас оказалось больше молодых зерен, чем мы ожидали. Наша гипотеза заключается в том, что большинство этих зерен, образовались в период усиленного звездообразования, когда формировалось примерно на 50% больше звезд, чем обычно", – добавил Хек.

Открытие также подтверждает наблюдение миссии Gaia Европейского космического агентства, в которых предполагается, что усиленное звездообразование было вызвано слиянием Млечного Пути с карликовой галактикой под названием Gaia-Enceladus.

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