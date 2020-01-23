Ученые из Гарварда выяснили, можно ли поседеть за одну ночь

Команда ученых из Гарварда выяснила, как стресс вызывает преждевременную седину. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, истории о том, как из-за огромного стресса волосы могут поседеть в одно мгновение являются выдумкой, но часть правды в них все же имеется.

"У каждого есть своя история о том, как стресс влияет на тело, особенно на кожу и волосы – единственные ткани, которые мы видим снаружи. Мы хотели понять, существует ли связь между сединой и стрессом, и если да, то как стресс приводит к изменениям в различных тканях. Пигментация волос – идеальный вариант для начала исследований", – рассказал старший автор нового исследования Я-Чи Сю.

До нового исследования, не только оставалось загадкой, как волосы седеют во время стресса, многие ученые считали утверждение выдуманным.

"Стресс всегда повышает уровень гормона кортизола в организме, поэтому мы подумали, что кортизол может сыграть свою роль. Но, когда мы удалили надпочечники у мышей, чтобы остановить выработку гормонов, их шерсть продолжала седеть от стресса", – говорит Сю.

Первый прорыв произошел, когда исследователи обнаружили, что у мышей во время стресса седеет шерсть из-за истощения в определенных стволовых клетках, которые находятся в основании волосяных фолликулов. Данные стволовые клетки превращаются в пигмент-продуцирующие клетки по мере роста волоса, но во время сильного стресса они чрезмерно активируются. Процесс истощает клетки, в результате чего начинают расти седые волосы.

"Когда мы начали изучать вопрос, вредное влияние стресса на организм было известно, но мы не представляли его масштабов. Через несколько недель все пигментно-регенерирующие стволовые клетки были потеряны. Как только они исчезают, организм больше не может регенерировать пигмент. Ущерб необратим", – добавил автор исследования.

Сделанное открытие все еще не объясняло, как именно стресс активирует эти стволовые клетки. Позже ученые обнаружили, что острый стресс взывает высвобождение норэпинефрина из нейронов Центральной нервной системы. Он впоследствии активирует массовую миграцию стволовых клеток от основания волосяного фолликула, и именно этот процесс их истощает.

"Острый стресс, особенно реакция "сражайся или беги", традиционно считает полезной для выживания животных. Но в этом случае, острый стресс вызывает постоянное истощение стволовых клеток", – заявил ведущий автор исследования Бинг Чжан.

На данный момент исследователи не выяснили, является ли этот механизм частью естественного процесса появления седых волос по мере старения.

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