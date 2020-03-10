А потом без рук. Корабль SpaceX Dragon в последний раз пристыковался к МКС без автоматики

Транспортный космический корабль SpaceX Dragon пристыковался к Международной космической станции, доставив на борт 1950 кг принадлежностей для орбитальной лаборатории. Об этом сообщает Space.com.

Для пристыковки Dragon к МКС астронавт NASA Джессика Меир использовала огромную роботизированную руку Canadarm, которой оборудована сама станция. Рука захватила космический корабль, когда он находился в 422 км над Тихим океаном около Ванкувера, сообщили в NASA.

Также сообщается, что это был последний в истории захват Dragon. Нынешняя миссия SpaceX стала 20-й и последней для первой версии транспортного корабля. Новая версия будет стыковаться непосредственно с МКС и для этого не потребуется помощь роботизированной рука, как это происходит с капсулой Crew Dragon, предназначенная для доставки людей на МКС.

"Миссия SpaceX 20 является важной вехой по нескольким причинам. Конечно, это 20-я грузовая миссия SpaceX, но также и последний грузовой корабль SpaceX, захваченный Canadarm, так как будущие транспортные средства будут автоматически стыковаться с космической станцией", – говорит Меир.

Dragon отправился к МКС в пятницу, 6 марта вместе с ракетой SpaceX Falcon 9. Последнее прибытие на космическую станцию является третьим по счету для этого аппарата SpaceX. Dragon ранее доставлял грузы для орбитальной лаборатории в феврале 2017 года и декабре 2018 года.

Грузовой Dragon останется состыкованным с МКС еще в течение месяца, а потом отправиться обратно на Землю.

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